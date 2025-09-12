Super Mario Galaxy movie aangekondigd

In de lente van 2026 zal er een nieuwe Super Mario film komen. Nadat de eerste film enorm goede nummers trok, was een tweede film van Illumination iets dat we konden verwachten. De aankondiging werd gedaan tijdens de Nintendo Direct livestream.

De nieuwe film van de italiaanse loodgieter gaat zich focussen op de Super Mario Galaxy games. De film zal zo aantrekkelijk worden voor alle Mario fans, van jong en oud.

Cast keert terug in Super Mario Galaxy

In Super Mario Galaxy film zal de cast van de eerste film laten terug keren. Chris Pratt als Mario, Anya Taylor Joy als Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser en Keegan Michael-Key als Toad. Ook keert dezelfde muziek componist terug voor de film om de juiste mood weer te capturen.

We hebben nog geen release datum voor de Super Mario Galaxy film, maar we weten wel dat deze in het voorjaar van 2026 zal uitkomen.

