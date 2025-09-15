Preview | Ferocious op Gamescom

Tijdens Gamescom 2025 kregen wij de kans om kennis te maken met Ferocious, een survival-shooter die draait om rauw realisme en het verkennen van een levendig maar onvoorspelbaar eiland. Vooraf kende ik de titel nog niet, maar al snel werd duidelijk dat dit zo’n game is die je aandacht vasthoudt door sfeer, spanning en de vrijheid om je eigen pad te kiezen.

Je wordt als speler wakker op een mysterieus eiland dat tegelijk adembenemend mooi en levensgevaarlijk aanvoelt. Het eiland zit vol geheimen die stukje bij beetje ontrafeld moeten worden, maar in de tussentijd draait alles om overleven. Voedsel vinden, je omgeving verkennen en alert blijven op dreigingen zijn essentieel. Het voelt alsof je continu op je hoede moet zijn – alsof elk moment de situatie kan omslaan.

Een grafisch hoogstandje van een klein team

Wat direct opvalt tijdens het spelen van de demo, is hoe indrukwekkend Ferocious eruitziet. Je zou bijna denken dat je met een triple-A game te maken hebt, maar de realiteit is dat dit project wordt gedragen door een relatief klein team. Dat maakt de grafische kwaliteit des te indrukwekkender. De ontwikkelaars gaven aan dat realisme een van hun grootste speerpunten is, en dat merk je: van de weelderige jungle tot de gedetailleerde omgevingen, alles ademt authenticiteit. En ik kan het weten, gezien ik in mijn Dungeons & Dragons campaign bezig ben met een jungle setting, dit team heeft het goed gedaan!

Vrijheid én vragen

In de demo kregen we de ruimte om zelf op ontdekking te gaan. Dat gaf direct een gevoel van vrijheid: het idee dat je in een onbekende wereld wordt gedropt en zelf maar moet uitzoeken wat je volgende stap wordt. Tegelijkertijd bleef ik na afloop wel met een vraag zitten: wat is uiteindelijk het doel van de game? Is Ferocious vooral een sandbox-ervaring waarin spelers eindeloos kunnen experimenteren en verkennen, of is er een duidelijke rode draad die je naar een eindpunt leidt? Tijdens de demo bleef dit nog wat vaag, maar ik verwacht dat het uiteindelijke verhaal daar meer duidelijkheid in zal brengen.

Ferocious onderscheidt zich door hoe ver je het realisme kunt doortrekken. Je kunt bijvoorbeeld alle HUD-elementen uitschakelen, waardoor er geen meters of iconen meer in beeld staan en je volledig op je omgeving moet vertrouwen. Zelfs de kaart pauzeert de game niet, waardoor je constant alert blijft. Dit soort keuzes maken de ervaring een stuk intenser en geven je echt het gevoel onderdeel te zijn van deze wereld.

Eerste indruk

Na mijn speelsessie blijf ik achter met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het knap hoe Ferocious er grafisch staat, zeker als je bedenkt dat dit geen triple-A studio is. Aan de andere kant vraag ik me af hoe lang de gameplay interessant blijft en of er voldoende variatie en progressie is om spelers vast te houden. De demo, die inmiddels ook publiekelijk beschikbaar is, werd door de community gemengd ontvangen. De ontwikkelaars zijn zich daar gelukkig van bewust en nemen de feedback mee richting de uiteindelijke release. Goed dus dat ze met zo’n demo aan de haal zijn gegaan.

Conclusie

Ferocious wist me niet volledig omver te blazen, maar het liet wel genoeg zien om nieuwsgierig te blijven. Het realisme, de sfeer en de belofte van een mysterieuze wereld vol geheimen vormen een stevige basis. Als de ontwikkelaars erin slagen om meer richting te geven aan het verhaal en de gameplay levendig te houden, zou dit zomaar eens een survival-game kunnen worden die zijn plek weet te veroveren. Voor nu houden wij de game in ieder geval scherp in de gaten – dit eiland heeft nog lang niet al zijn geheimen prijsgegeven.

Dus, als dit jaar iets bewezen wordt met een nieuwe Jurassic film, de terugkeer van Turok én de komst van Ferocious, dan is het dat dino’s nog steeds cool zijn! Kijk jij uit naar de game? Houdt dan onze website zeker even in de gaten!