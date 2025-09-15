Al enkele jaren is ondergetekende enorme fan van de Final Fantasy reeks van spellen. Met veel plezier start ik deze op en het aantal uren dat in deze games zit is ook niet te mals, ik wil zelfs zo ver gaan dat het mijn favoriete franchise ooit is. Wanneer dan een spel als Lost Soul Aside wordt aangekondigd, is natuurlijk mijn interesse gewekt. Een spel welk verschillende van deze games lijkt te combineren, met een eigen unieke wereld en ditto combat. Maar hoe houdt dit 80 euro kostende spel zich staande wanneer de credits rollen? Dat en meer in deze review!

Lost Soul Aside een actie avonturen game gemaakt door de studio Ultizero Games. Het spel is al in ontwikkeling sinds 2014 en was toen nog maar een solo project van een enkele developer. Met de jaren is het project opgepakt door Sony en is het uitgebreid naar de game die ik heb mogen reviewen. Vandaag duik ik dieper op verschillende dingen uit de game: het verhaal, de karakters, maar ook de combat en de graphics en veel meer! Voor een 80 euro kostende game zijn de verwachtingen natuurlijk erg hoog, vooral in een klimaat waarin we steeds meer en betere games mogen spelen. Hoe staat een Lost Soul Aside tegenover andere games rond deze prijsklasse?

Lost Soul Aside

We spelen in Lost Soul Aside met het karakter Kaser, een karakter dat enorm veel lijkt op een mix van Noctis en Cloud. Samen met zijn gevonden vriend Arena is aan hem de taak om verschillende portals te sluiten en zo het kwaad voor eens en altijd te vernietigen.

De good

Laten we dan eerst even kijken op de punten waar de game mij goed heeft verrast. Erna gaan we kijken waar de game toch tekortschiet en vanuit daar komen we in een mooie eindconclusie over Lost Soul Aside samen.

Grafisch

Het spel ziet er grafisch echt enorm prachtig uit, je kunt zien dat de ontwikkelaar enorm de tijd heeft genomen om dit onderdeel in het spel goed voor elkaar te krijgen. Op momenten tijdens het lopen bleef ik wel eens staan om gewoon rond te kijken hoe scherp alles er uit zag. Er is eigenlijk hier dan ook niks op aan te merken en wanneer je enorm fan bent van grafische pracht ga je bij Lost Soul Aside zeker goed zitten.

Combat

Een ander enorm sterk punt in Lost Soul Aside zijn de combat elementen. Waar je in het begin met niet meer dan een zwaard begint, bouw je dit gaandeweg uit naar een arsenaal van wapens die je kunt wisselen tijdens het spelen van het spel. Ook kun je verschillende wapens vinden die beter zijn dan de andere en ook weer upgraden om nog sterker te worden. De combat zelf werkt erg vloeiend, al voelt het wel dat het dodgen eigenlijk gewoon button mashen te noemen is.

De bad

Wanneer je naar deze twee stukken boven kijkt, denk je eigenlijk dat de basis van het spel enorm goed staat. En dit is ook wel zo! Maar dan komen we bij de dingen waarbij ondergetekende vond dat het spel toch echt tekortschiet.

Karakters

Het is niet vaak dat ik een fantasy spel speel waarbij ik zo ontzettend weinig om de karakters geef als met Lost Soul Aside. Voor een game die me tot aan de release zo liet denken aan Final Fantasy is de karakters juist een enorm sterk punt in de franchise. Maar Kaser en de overige karakters weten mij totaal niet te raken. Ze zijn vaak eentonig te noemen en Kaser groeit uit tot een ontzettende alleskunner, iets waar ik sowieso nooit echt een fan van ben. Als je mij zou vragen een paar karakters te noemen buiten Kaser en Arena kan ik je niet een goed antwoord geven!

Verhaal

Uitsluitend op de karakters is het verhaal van Lost Soul Aside ook zeker niet om over naar huis te schrijven. Het is niet slecht maar eigenlijk gewoon heel erg gemiddeld. Er is niet een moment dat er iets gebeurd dat je niet verwacht en ook de pacing van het verhaal is ontzettend langdradig te noemen. Ergens in het spel zit er wel glimpjes van een goed verhaal, maar eigenlijk ook niet meer dan dit.

Pacing en nog meer

Wanneer je mee telt merk je al dat er meer foute dingen aan de game zijn dan goeie dingen in deze review. En zo voel ik het ook gaandeweg tijdens het spelen. De eerste paar uur vermaakte ik mijzelf nog best wel, maar al snel kom je in irritatie na irritatie. Een verhaal dat eigenlijk tien uur te lang is, een combat die voelt als een spons omdat de enemies ontzettend veel health hebben, enemies die maar blijven komen voor dat jij bij een save punt terechtkomt. De lijst gaat eigenlijk maar door en door.

Wat ik de game enorm kwalijk neem, is de muziek direction. Bij een fantasy game die zo veel lijkt op Final Fantasy hoort muziek gewoon top notch te zijn, en dit is nooit het geval. Muziek wordt abrupt afgekapt in cutscenes en het voelt allemaal gewoon zo ontzettend bland aan, wat knap is in een fantasiewereld.

Conclusie

En dan kom je bij het eerste punt van mijn review. In het tijdperk van vandaag zijn er zo veel goeie spellen die ook voor deze prijs te koop liggen in de schappen. Het belangrijkste punt wat ik wilde beantwoorden in de review was dan ook is het de 80 euro waard om het eens te proberen? En ik denk dat je beter dit geld elders kan gaan stoppen. De gehele ervaring krijgt nooit meer dan een ‘oké’ en je merkt al dat zelfs online de gesprekken over de game gewoon niet gaande zijn. Lost Soul Aside krijgt daarin het moeilijkste te verwerken dat je als ontwikkelaar kan krijgen. Je brengt een game uit en mensen zijn het met twee weken alweer vergeten.

Nogmaals ergens tussen deze pijnpunten zie je af en toe een game die bovengemiddeld kan zijn. Maar Lost Soul Aside was een ervaring die minimaal tien uur te lang was. Een grafisch sterke game welk door zijn graphics niet kon verhullen dat binnenin eigenlijk helemaal niet zo veel staat. Waarin de pilaren van het huis staat maar het huis eigenlijk nooit wordt afgebouwd. Het is jammer, want Lost Soul Aside had de potentie om mijn verrassing van het jaar te worden.