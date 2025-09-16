Background

Overwatch 2 x Persona 5 lanceert vandaag – Blizzard geeft meer details

Nieuws Malvin Schuivens 16 september 2025

persona 5 x overwatch 2

Eind augustus startte seizoen 18 van Overwatch 2 – een nieuwe battle pass, meer content en veel tussentijdse updates en patches. Blizzard kondigt ook een samenwerking met Persona 5 aan, die lanceert vandaag!

Vandaag is het namelijk tijd voor de Overwatch 2 Season 18 mid-season patch. Deze lanceert dus met een timed event van 16 tot en met 30 september 2025. Dit event staat volledig in het kader van Persona 5, laat dat nou net een van mijn favoriete games zijn. Misschien toch maar eens Overwatch 2 een kans geven dan.

Het event zal beginnen met een volledig gethematiseerde update – zelfs de UI zal volledig in het thema van Persona 5 zijn. Daarnaast kan je challenges spelen, waarmee je de skins vrij kan spelen. De skins zijn Legendary, dus ze zijn premium. Je kan ze los kopen en er zijn dus meerdere cosmetics vrij te spelen met die challenges.

Persona 5 x Overwatch 2 character skins

  • Wuyang as Joker (Ren)
  • Mercy als Panther (Ann)
  • Lifeweaver als Fox (Yusuke)
  • D.Va als Queen (Makoto)
  • Genji als Skull (Ryuji)

persona 5 x overwatch 2

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

