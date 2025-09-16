Overwatch 2 x Persona 5 lanceert vandaag – Blizzard geeft meer details

Eind augustus startte seizoen 18 van Overwatch 2 – een nieuwe battle pass, meer content en veel tussentijdse updates en patches. Blizzard kondigt ook een samenwerking met Persona 5 aan, die lanceert vandaag!

Vandaag is het namelijk tijd voor de Overwatch 2 Season 18 mid-season patch. Deze lanceert dus met een timed event van 16 tot en met 30 september 2025. Dit event staat volledig in het kader van Persona 5, laat dat nou net een van mijn favoriete games zijn. Misschien toch maar eens Overwatch 2 een kans geven dan.

Het event zal beginnen met een volledig gethematiseerde update – zelfs de UI zal volledig in het thema van Persona 5 zijn. Daarnaast kan je challenges spelen, waarmee je de skins vrij kan spelen. De skins zijn Legendary, dus ze zijn premium. Je kan ze los kopen en er zijn dus meerdere cosmetics vrij te spelen met die challenges.

Persona 5 x Overwatch 2 character skins

Wuyang as Joker (Ren)

Mercy als Panther (Ann)

Lifeweaver als Fox (Yusuke)

D.Va als Queen (Makoto)

Genji als Skull (Ryuji)