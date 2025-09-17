Gerucht | Battlefield 6 battle royale verschijnt 28 oktober 2025

Een nieuwe dag, een nieuwe gerucht. Assassin’s Creed: Black Flag krijgt meer RPG features en Battlefield 6 battle royale verschijnt op 28 oktober 2025. Laten we kijken naar Ea’s Battlefield!

ModernWarzone, een leak source X account dat vaak goed zit op gebied van first-person shooter leaks en geruchten meld dat de battle royale mode voor Battlefield 6 op 28 oktober zal verschijnen. Dit is 18 dagen ná de lancering van de main game. Wel benoemd de X gebruiker dat deze datum ‘subject to change’ is. Haalt wellicht wat credibility weg, maar ModernWarzone zit vaak aan het juiste eind met geruchten en leaks.

SOURCES: Battlefield 6 Battle Royale is currently planned to launch on October 28th, 18 days after the launch of the game. This date is subject to change as always, especially with the BR currently in testing in BF labs, but I’ve heard it is the current plan for launch. pic.twitter.com/swxaphlgzF — ModernWarzone (@ModernWarzone) September 16, 2025

De battle royale mode wordt gemaakt door Ripple Effect. Deze EA studio is ook verantwoordelijk voor meerdere Battlefield 2042 dingen en ook voor de Battlefield Portal mode. Call of Duty Black Ops 7 lanceert op 14 november en brengt ook weer grote Warzone veranderingen mee. Het wordt dus een ware battle royale competitie. Welke game heeft momenteel jouw voorkeur?