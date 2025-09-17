Gerucht | Assassin’s Creed: Black Flag Remake krijgt meer RPG-elementen

Assassin’s Creed: Black Flag krijgt een remake, dat wordt al een tijdje geroepen. Alhoewel het nog niet eens 100% bevestigd is dat dit het geval is, lijkt het er enorm op. Nu zijn er weer nieuwe geruchten in de rondte – Black Flag zal namelijk meer RPG-elementen krijgen om meer in-lijn te liggen met de huidige Assassin’s Creed delen.
Dit gerucht wordt de wereld in getrokken door Jeux Vidéo Magazine. De RPG aspecten zullen meer dominant gaan zijn, net zoals bij Origins, Odyssey, Valhalla en Shadows. Dit betekent dat de game eigenlijk een heel andere formule krijgt. Ook zullen er nieuwe verhaalsecties worden toegevoegd volgens het YouTube kanaal. Dit zou dan ten koste gaan van de toekomst-secties. Spreek je Frans? Check dan het volledige gerucht hier.
Assassin’s Creed: Black Flag verscheen in 2013. Wat zou jij wel of juist niet willen zien in een remake van deze game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
