GunZ: The Duel komt terug – beta vanaf 25 september

Ken je dat ene spel nog waar je met zwaarden tegen muren moest rammen om airborne te blijven? Wissel dat mid-air af met je shotgun en je verpulverd je vijanden binnen een seconde. Dat is GunZ: The Duel en die game, die komt terug!

GunZ was vroeger een immens populaire game. PvE dungeons, PvP battles en vooral chaotische gameplay. Deze game heeft een groot deel van mijn jeugd gedomineerd en komt nu dus terug. Masangsoft waagt zich aan een reboot van deze game. Hij zal free-to-play zijn en cosmetics bevatten.

GunZ lanceerde in 2005 als een third-person shooter met zogenoemde K-Style movement en combat. Deze game zat vol met flair en stijl en dat kwam terug in de toffe outfits, wall-running taferelen en andere mechanics. En niet te vergeten, de rockmuziek op de achtergrond voegde zeker toe aan de sfeer. Check de originele trailer uit 2005 hier beneden.

Speel de GunZ closed beta!

Van 25 september tot en met 29 september kan jij de game proberen te spelen in de closed beta test. Deze is via Steam te spelen. Nog geen PvE content, maar wel een boel PvP goodness. Aanmelden? Kan hier!