Background

King’s Raid krijgt een closed beta – aanmelden kan nu

Nieuws 7 Malvin Schuivens 18 september 2025

king's raid

Masangsoft is niet alleen bezig met een reboot van GunZ: The Duel. Ze zijn namelijk ook keihard bezig aan de PC-versie van King’s Raid. Daarvoor kan jij je nu aanmelden!

Masangsoft is de phoenix van de Koreaanse developers, ze brengen namelijk games terug uit het graf. Buiten GunZ dus ook King’s Raid. De closed beta test komt er binnenkort aan en je kan de game ook wishlisten. Aanmelden voor de closed beta test kan hier!

King’s Raid is een real-time strategy RPG die enigszins bekendstaat om een goede character storytellling. Daarnaast maakt de game gebruik van enhanced visuals, tactische party combat en native Steam support. Check de originele trailer hier beneden!

Nog geen officiële closed beta test datum, maar je kan je dus wel al aanmelden voor King’s Raid! Zodra er een datum bekend is, dan kan je dat op de officiële site, of bij ons, terug lezen! Zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation