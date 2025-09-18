Review | Kirby and The Forgotten Land + Star-Crossed World

Kirby is terug – en hoe! Deze heruitgave is niet zomaar een visuele upgrade, maar een complete editie die nieuwe content, verbeterde prestaties en een frisse reden biedt om opnieuw op avontuur te gaan.

Met de Nintendo Switch 2 editie van Kirby and The Forgotten Land krijgt de roze held een tweede leven in een sprankelende, verbeterde versie van zijn eerste 3D-avontuur. Kirby and The Forgotten Land verscheen in 2022 al voor de Nintendo Switch 1, na groot succes heeft Nintendo met Masahiro Sakurai besloten om niet alleen een port te maken, maar ook een uitbreiding van het verhaal in de nieuwe DLC Star-Crossed World.

Wat is Kirby and The Forgotten Land?

In Kirby and The Forgotten Land belandt Kirby in een mysterieuze, post-apocalyptische wereld vol verlaten gebouwen, overwoekerde winkelcentra en bizarre vijanden. Als speler navigeer je door kleurrijke 3D-levels waarin Kirby zijn klassieke krachten gebruikt – zoals het opslurpen van vijanden en het kopiëren van hun vaardigheden – maar ook nieuwe mechanics zoals de Mouthful Mode, waarmee Kirby in de gekste items kan veranderen dat een lach op je gezicht tovert, zoals een verkoopmachine, een trap en zelfs een auto!

De moeilijkheidsgraad van de hele game is bewust laag gehouden, wat het spel toegankelijk maakt voor jongere spelers en casual gamers. Wél zitten er soms wat ‘moeilijkere’ uitdagingen bij zoals een boss level voltooien zonder geraakt te worden. Verder biedt de game genoeg variatie en uitdaging voor wie dieper wil graven. Denk aan verborgen Waddle Dees, geheime paden, time trials en specifieke uitdagingen.

Ook is er een Wild Mode, hierdoor krijgen de vijanden iets meer hitpoints en moet je ze iets vaker raken voordat ze verdwijnen. De humor in de game is speels en voornamelijk visueel, met absurde vijanden en komische animaties die doen denken aan titels als Super Mario 3D World en Astro Bot Rescue Mission.

Ook doet de algehele gameplay denken aan games zoals Super Mario Odyssey en Pac-Man World. De levels zijn grotendeels liniair met af en toe een level die iets meer exploration toelaat. De hele game kun je spelen met slechts een aantal knopjes waarbij geen moeilijke knoppencombinatie’s nodig zijn.

Kirby’s eigen dorp

In Kirby and the Forgotten Land vormt het Waddle Dee-dorp het kloppende hart van je avontuur. Naarmate je meer Waddle Dees redt in de levels, groeit het dorp uit tot een levendige hub vol activiteiten en upgrades. Eén van de belangrijkste functies is de Wapenwinkel, waar je Kirby’s copy abilities kunt upgraden met behulp van gevonden blauwdrukken en zeldzame stenen uit verschillende levels. Zo verandert een simpele vuurspuwende Kirby bijvoorbeeld in een vurige draak met grotere reikwijdte en een veel krachtigere aanval.

Daarnaast kun je in het dorp deelnemen aan mini-games, zoals het caféspel of het visspel, en vind je de Gotcha Machines (nee, het is geen gacha game)– automaten waarin je honderden figurines kunt verzamelen. Deze verzamelobjecten zijn charmante miniaturen van personages, vijanden en voorwerpen uit de game, en voegen een extra laag van plezier en herbezoekwaarde toe voor completionists. Het dorp groeit dus niet alleen visueel, maar ook functioneel mee met je voortgang, en maakt van elke geredde Waddle Dee een tastbare beloning.

Star-Crossed World: Meer gameplay!

De nieuwe DLC genaamd Star-Crossed World is een uitbreiding van ongeveer 4 tot 6 uur gameplay en voegt maar liefsts 12 nieuwe levels toe, verspreid over de zes originele regio’s. Elk level is een remix van bestaande gebieden, maar met nieuwe kristallen structuren, vijanden en puzzels. Je ontmoet ook een nieuwe groep reddingswaardige wezentjes genaamd Starries, en krijgt toegang tot drie nieuwe Mouthful Mode-vaardigheden.

Deze uitbreiding tilt het spel naar een hoger niveau en maakt van de Switch 2-editie als het ware een Complete Edition, ideaal voor nieuwe spelers. Natuurlijk is Star-Crossed World ook los te verkrijgen via de Nintendo eShop indien je de volledige game al eerder hebt gekocht!

Verbeterde performance

De originele game verscheen in 2022 op de Nintendo Switch 1, maar de Switch 2-editie brengt een flinke visuele en technische upgrade. Denk aan 60fps, hogere resolutie en verbeterde animaties – vooral bij vijanden op afstand, die nu vloeiend bewegen en niet meer ‘haperen’ zoals de molen in Pokémon Scarlet/Violet. De game oogt scherper en levendiger, zonder de dromerige charme van het origineel te verliezen. Dankzij de kracht van de Switch 2 voelt de wereld rijker en responsiever aan, en laadtijden zijn merkbaar korter.

Voor spelers die overstappen van Switch 1 is er een betaalbare upgrade-optie, maar wie nieuw instapt krijgt direct de beste versie van het spel.

Verdict

Kirby and The Forgotten Land + Star-Crossed World – Nintendo Switch 2 Edition is een plezier om te spelen desondanks de moeilijkheidsgraad laag ligt. Het is toegankelijk, grappig, visueel indrukwekkend en zit vol verrassingen. De game biedt genoeg diepgang en charme om jong én oud te vermaken. De Star-Crossed World uitbreiding voegt waardevolle content toe en de performance op Switch 2 maakt het geheel af.

Kirby and The Forgotten Land + Star-Crossed World (Switch 2 Editie) is te verkrijgen in de Nintendo eShop voor €79,99. — De game zowel als het uitbreidingspakket zijn ook individueel te verkrijgen.