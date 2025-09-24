Background

Crimson Desert komt uit op 19 maart 2026

Nieuws 7 Malvin Schuivens 24 september 2025

crimson desert

Crimson Desert is een enorm geanticipeerde game, zowel binnen als buiten onze redactie. Wij hebben hem voor de tweede keer op Gamescom gespeeld en mogen nu meedelen dat de game op 19 maart 2026 zal verschijnen!

Crimson Desert werd eerder al uitgesteld naar 2026. Wij omschreven het als singleplayer Black Desert Online, met een diepgaande verhaallijn, combo-madness combat én een grote open wereld. In de nieuwe trailer zien we meer story, meer gameplay en vooral een releasedatum! Check de trailer hier.

The Greymane Kliff is determined to reunite with his surviving comrades and rebuild what was lost. But on a journey where alliances are forged, dangers abound, and mysterious factions are uncovered, Kliff comes to realize that an unprecedented threat and a destiny greater than he imagined await him.

Crimson Desert verschijnt dus op 19 maart 2026. Dat is niet meer zo heel lang! Zin in? Laat het ons even weten in de reacties hier beneden!

