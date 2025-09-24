Gran Turismo 7 viert mijlpaal met SPEC-III update

De iconische racegame-serie Gran Turismo heeft een indrukwekkende mijlpaal bereikt: wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. Ter ere van dit succes kondigt ontwikkelaar Polyphony Digital een grote update aan voor Gran Turismo 7, genaamd SPEC III.

De SPEC III-update markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de Gran Turismo-ervaring. Spelers kunnen zich verheugen op een reeks nieuwe toevoegingen, waaronder twee gloednieuwe circuits: het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi en het Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal, circuits die ook op de F1 kalender te vinden zijn. Daarnaast worden er acht nieuwe auto’s geïntroduceerd, waaronder klassiekers en moderne racemonsters.

Gran Turismo 7 krijgt ook wat gameplay verbeteringen

Ook op het gebied van gameplay en functionaliteit zijn er verbeteringen. Zo krijgen spelers toegang tot een geavanceerde datalogger voor prestatieanalyse, nieuwe Dunlop-banden, en een verhoogde Collector Level-cap. Brand Central biedt voortaan onbeperkte aankoopuitnodigingen, en wekelijkse uitdagingen zijn uitgebreid en verbeterd.

Verder introduceert SPEC III een seizoensgebonden menukaart, nieuwe events binnen Circuitervaring, en een reeks nieuwe Scapes-curaties voor fotoliefhebbers. Online races zijn geoptimaliseerd en de game verwelkomt spelers met een volledig vernieuwd openingsfilmpje.

De SPEC III-update is gratis beschikbaar vanaf december 2025 voor spelers op PlayStation 5 en PlayStation VR2. — Check ook ander nieuws van PlayStation’s State of Play, zoals: release datum van Nioh 3