Background

Nioh 3 verschijnt op 6 februari 2026

Nieuws 8 Jordy Gerritse 24 september 2025

Nioh 3 releasedate

Nioh 3 heeft eindelijk een release datum gekregen. Nioh trekt met het derde deel de Open Wereld in. De game komt uit op 6 februari 2026 is vanaf de eerste dag speelbaar op PlayStation 5 en PC.

Nioh 3 doet het iets anders dan je gewend bent van de franchise. Koei Tecmo en Team Ninja treden met de open wereld in met twee protagonisten waar spelers tussen kunnen wisselen tijdens het spelen. Elk personage heeft een eigen vechtstijl, eigen gear en gadgets.

Vlak na de aankondiging van de game konden spelers aan de slag met de game in een vroege Alpha versie. Spelers hadden hier een mening over en veel feedback. Team Ninja heeft dan ook enorm veel aanpassingen doorgevoerd op basis van de feedback.

Nog even terug waar het allemaal begon? Check dan de review van de Nioh Remaster.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation