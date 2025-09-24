Nioh 3 verschijnt op 6 februari 2026

Nioh 3 heeft eindelijk een release datum gekregen. Nioh trekt met het derde deel de Open Wereld in. De game komt uit op 6 februari 2026 is vanaf de eerste dag speelbaar op PlayStation 5 en PC.

Nioh 3 doet het iets anders dan je gewend bent van de franchise. Koei Tecmo en Team Ninja treden met de open wereld in met twee protagonisten waar spelers tussen kunnen wisselen tijdens het spelen. Elk personage heeft een eigen vechtstijl, eigen gear en gadgets.

Vlak na de aankondiging van de game konden spelers aan de slag met de game in een vroege Alpha versie. Spelers hadden hier een mening over en veel feedback. Team Ninja heeft dan ook enorm veel aanpassingen doorgevoerd op basis van de feedback.

Nog even terug waar het allemaal begon? Check dan de review van de Nioh Remaster.