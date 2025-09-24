SAROS komt uit op 20 maart 2026 – eerste gameplay getoond

Sony opent hun State of Play van 24 september 2025 met de eerste gameplay beelden van SAROS, de gloednieuwe third person action game die op 20 maart 2026 verschijnt.

SAROS is een typische Housemarque game en een waar spiritueel vervolg op Returnal. Dat zeggen ze zelf, maar dat stralen de beelden ook uit. Het is een third person actie adventure game met dezelfde mechaniscs als we gewend zijn uit Returnal. Zo is het wederom een roguelike, maar zijn er bepaalde elementen die je iedere run sterker maken zoals een tweede kans die je terug tot leven brengt als je de eerste keer dood gaan tijdens een run.

Arjun Devraj (Rahul Kohli), een Soltari-handhaver, vecht voor zijn overleving op de verloren kolonie Carcosa onder een dreigende zonsverduistering. Je komt door verschillende biomen, iets waar Returnal spelers ook alles al over weten.

SAROS komt uit op 20 maart 2026 en is speelbaar op de PlayStation 5.