Crimson Desert onthult Collector’s Edition en meer

Drie speciale edities van de open-world action-adventure Crimson Desert zullen beschikbaar worden vanaf maart 2026 onthullen PLAION en Pearl Abyss.

PLAION en Pearl Abyss hebben vandaag officieel de Collector’s Edition én Deluxe Edition van Crimson Desert gepresenteerd. De langverwachte open-world action-adventure game verschijnt op 19 maart 2026 voor PlayStation®5, Xbox Series XS en PC; recent bekend gemaakt in de PlayStation State of Play.

Crimson Desert speelt zich af op het adembenemende maar verraderlijke continent Pywel. Na een brute aanval door de beruchte Black Bears zijn de leden van de Greymanes verspreid of omgekomen. Spelers kruipen in de huid van Kliff, die vastbesloten is zijn broederschap te herenigen en het verloren erfgoed terug te winnen. Tijdens zijn reis door Pywel beleeft hij intense gevechten, trotseert hij mythische wezens, verzamelt hij waardevolle loot en ontrafelt hij het verhaal van de Greymanes — allemaal tot leven gebracht met next-gen visuals.

Bij de release zijn twee speciale edities beschikbaar: Deluxe en Collector’s Edition. Er is ook een Day-One editie, echter zal deze alleen de game zijn met de pre-order bonus.

Pre-orders voor de fysieke versies gaan binnenkort van start, daarover binnenkort meer informatie. Elke pre-order, ongeacht de editie, bevat de Khaled Shield als bonus. PlayStation 5-spelers ontvangen daarnaast exclusief de Grotevant Plate Set DLC.

Crimson Desert – Verkrijgbare edities

Collector’s Edition – €279,99

De Collector’s Edition van Crimson Desert bevat de volledige game, verpakt in een exclusieve Limited SteelBook®. Daarnaast krijg je een indrukwekkend 17-inch diorama van Kliff en Golden Star, een luxe stoffen kaart van het continent Pywel, een persoonlijke brief van de ontwikkelaar, een hoogwaardige Greymane Brooch Pin, drie karakterfotokaarten en drie patches.

Qua digitale content ontvang je het uitgebreide Ultimate Pack, met daarin de Tormented Soul Bow, Derictus Spear, Sielos Longsword, Shroud Lantern en de Hyperion Horse Tack Set. Ook krijg je het Deluxe Pack, dat bestaat uit het Balgran Shield, de Exclaire Horse Tack Set en de Kairos Plate Set.

Deluxe Edition – €89,99

De Deluxe Edition bevat eveneens de volledige game in een Limited SteelBook®. Je krijgt een kaart van Pywel, een brief van de ontwikkelaar, een Greymane Brooch Pin, drie karakterfotokaarten en drie patches.

Digitale extra’s zijn het Deluxe Pack met het Balgran Shield, de Exclaire Horse Tack Set en de Kairos Plate Set.

Crimson Desert komt uit op 19 maart 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S én PC via Steam. Pre-orders gaan binnenkort van start.