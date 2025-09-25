Forza Horizon 6 officiëel aangekondigd

Playground Games en Turn 10 Studios hebben eindelijk Forza Horizon 6 aangekondigd na wekenlange speculatie. Nu doet de studio er nog een schepje bovenop en geeft de community iets waar ze al jaren op wachten, een game die zich afspeelt in Japan.

Tijdens de Tokyo Games Show heeft Xbox een eigen live stream gehouden met de laatste informatie rondom games die binnenkort uitkomen, maar ook hebben zij nieuwe titels aangekondigd. Één daarvan was Forza Horizon 6, die pas op het einde van de show werd aangekondigd.

Het is Xbox’s meest gekochte én gespeelde titel van de laatste jaren, digitaliseerd Japan eindelijk in het nieuwste deel die in 2026 zal gaan uitkomen.

Over Forza Horizon

De Forza Horizon-serie heeft zich in de afgelopen jaren stevig gepositioneerd als een van de populairste openwereld racefranchises op console en pc. Ontwikkeld door Playground Games in samenwerking met Turn 10 Studios en uitgegeven door Xbox Game Studios, biedt de reeks een toegankelijke mix van realistische rij physics en arcade-plezier, verpakt in een kleurrijk festivaljasje.

Elke titel speelt zich af in een uitgestrekte open wereld, gebaseerd op echte locaties zoals Australië, Groot-Brittannië en Mexico. Spelers nemen deel aan het fictieve Horizon Festival, waar muziek, stunts en races samenkomen in een viering van snelheid en stijl.

Sinds deel 4 introduceerde de serie dynamische seizoenen en weersomstandigheden, die niet alleen visueel indruk maken maar ook invloed hebben op het rijgedrag. Met honderden voertuigen – van klassieke muscle cars tot hypermoderne supercars – is er voor elke autoliefhebber wat wils.

De meest recente titel, Forza Horizon 5, brak records als grootste Xbox Game Studios-launch ooit en bevestigde de aantrekkingskracht van de serie: vrijheid, visuele pracht en een eindeloze stroom aan content.