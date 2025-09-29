Silent Hill f verkoopt een miljoen exemplaren

Silent Hill f, de nieuwste horror-game van Konami is gedurende het weekend meer dan een miljoen keer over de (digitale) toonbank gerold. De game verkoopt sneller dan voorgaande Silent Hill 2 Remake.

Horrorfans worden smakelijk voorgeschoteld Vorig jaar zagen we de komst van Silent Hill 2 Remake. Deze verkocht binnen één week een miljoen exemplaren. Silent Hill f, verschijnt slechts enkele weken na de komst van Cronos: The New Dawn (van de makers van Silent Hill 2 Remake). De eerste Silent Hill game met een Japanse setting is ondertussen meer dan een miljoen keer verkocht. De game verkoopt sneller dan het voorgaande deel. De nieuwe titel verscheen in tegenstelling tot de remake van deel 2 ook op de Xbox consoles.

Binnen één jaar tijd genieten horrorfans van twee hele verschillende soorten Silent Hill games. Waar het tweede deel pure horror is, speelt Silent Hill f meer in op het gevoel en psychische terreur. Je kunt hier onze review teruglezen over het Japanse horror-avontuur.

Het is lang geleden dat Konami zoveel succes boekt binnen de gaming industrie. Silent Hill 2 Remake is zo succesvol gebleken dat Konami de samenwerking met Bloober Team heeft verlengd voor nog meer projecten binnen de Silent Hill franchise. Metal Gear Solid Delta werd ook aardig goed ontvangen en nu verkoopt Silent Hill f een miljoen exemplaren binnen no-time.

Is dit de legendarische terugkeer van Konami? Dan wordt het snel tijd voor de terugkeer van Castlevania.