Call of Duty: Black Ops 7 Beta gaat morgen van start

De Open Beta van Call of Duty: Black Ops 7 gaat morgen van start met 72 uur Early Access voor iedereen die de game al heeft vooruitbesteld, of op een andere manier een vroege code heeft bemachtigd. Dit is een van de rijkelijkst gevulde Beta testen voor een Call of Duty titel met maar liefst zes multiplayer maps.

De Open Beta van Call of Duty: Black Ops 7 begint op 2 oktober voor iedereen met Early Access en op 5 oktober voor alle spelers. Je kunt tijdens de Beta aan de slag met de multiplayer mode van de game, maar voor het eerst ook al een glimp krijgen van Zombies met de map Vandorn Farm in de Zombies Survival game mode.

De volgende zes multiplayer maps kun je proberen tijdens de Beta:

Blackheart

Toshin

The Forge

Cortex

Exposure

Imprint

In totaal zijn er 16 multplayer maps en 2 Skirmish maps speelbaar tijdens de lancering van de game op 14 november 2025. Tussen deze maps zitten nieuwe, maar ook oude bekende maps uit Call of Duty: Black Ops 2.

Zombies

Voor het eerst in de geschiedenis van de franchise, mogen spelers aan de slag met Zombies in de Open Beta van Call of Duty. We spelen hierbij op een afgesneden stuk van de grotere map Ashes of the Damned. Deze map is met de launch in zijn volledigheid speelbaar, maar tijdens de Beta spelen we op een klein stukje van deze map genaamd Vandorn Farm. Deze gloednieuwe map is een Survival Map. Dit betekent dat je enige doel is om zoveel mogelijk te overleven, er is dus geen main quest om te volgen.

Nieuwe game mode

Tijdens de Open Beta mogen spelers aan de slag met een aantal klassiek game modi, zoals Team Deathmatch, Domination, Hardpoint en Kill Confirmed. De nieuwe game mode voor Black Ops 7 is ook speelbaar. In Overload spelen twee teams tegen elkaar en moet er een apparaat opgepakt worden en naar een punt worden gebracht. Het is een beetje Capture The Flag, maar dan met maar één vlag.

Spelers die aan de slag gaan met de Beta komen in aanmerking voor verschillende beloningen die ze meenemen naar de volledige game. Je kunt de Open Beta spelen tot level 30 voor Operator Skins, Wapen Blueprints, Title Cards en meer. Check de volledige beloning in onderstaande afbeelding.