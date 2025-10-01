GXTrust lanceert Xyra TKL: een mechanisch gaming toetsenbord dat jouw stijl ademt

GXTrust tilt personalisatie naar een nieuw niveau met de lancering van de Xyra TKL: een mechanisch, gasket-mounted gaming toetsenbord dat is ontworpen voor gamers die hun set-up willen afstemmen op hun eigen stijl en voorkeuren.

De Xyra TKL is het eerste gasket-mounted toetsenbord in het GXTrust-assortiment en biedt een zacht, gedempt typegevoel met stille toetsaanslagen—ideaal voor lange sessies waarin comfort en focus centraal staan. Dankzij de hot-swappable tenkeyless layout is het toetsenbord compatibel met zowel 3-pins als 5-pins switches, waardoor je eenvoudig kunt wisselen zonder te solderen.

Standaard wordt de Xyra geleverd met duurzame LEOBOG Seiya switches (5-pins), goed voor 60 miljoen keystrokes en een soepel, romig geluid. Voeg daar de RGB-verlichting met 16,8 miljoen kleuropties aan toe, plus software waarmee je elke toets kunt programmeren en verlichten, en je hebt een toetsenbord dat niet alleen presteert, maar ook visueel imponeert.

Met 12 speciale Fn-toetsen, een afneembare gekrulde USB-A-naar-USB-C-kabel en een 2-in-1-toetsverwijderaar is volledige personalisatie altijd binnen handbereik.

Win een ultieme GXTrust gaming set-up met de Xyra Gouden Keycap Actie!

Van 13 oktober t/m 30 november maak je kans op een waanzinnige prijs indien je het toetsenbord besteld via Bol.com. In de verpakking kan namelijk een gouden keycap verstopt zitten!

Bij het vinden van een gouden keycap, krijg je niet alleen je aankoop bedrag terug, maar maak je ook nog eens kans op een volledige gaming set-up van GXTrust! Doe dus snel mee!

De GXTrust Xyra is te verkrijgen vanaf €89,99 via Bol.com. — Check ook de Superman Collectie van GXTrust!