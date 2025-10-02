Pokémon Legends Z-A toont overview trailer

Nieuws Jordy Gerritse 2 oktober 2025
In een nieuwe trailer van ongeveer zes minuten laten Nintendo en Game Freak zien wat spelers over twee weken staat de wachten in Pokémon Legends Z-A. De beelden tonen weinig nieuws, maar geven een goed samengevat beeld over alles wat je kunt doen in Lumiose City, althans, alles wat al verklapt is.
Rogue Mega Pokémon, de rangen van Z-A beklimmen, je zelf voegen tot Team MZ en nog veel meer. Lumiose City heeft van alles voor spelers in petto. Pokémon Legends Z-A is de eerste game binnen de RPG franchise die turn-based combat inruilt voor realtime combat met ontwijken en cooldowns op aanvallen. Dit nieuwe systeem is een groot verschil vergeleken met het traditionele Turn-based combat systeem, maar technisch gezien is deze sub-franchise wel een spin-off, dus verwacht niet dat de volgende grote hoofdlijn-game soortgelijke mechanics introduceert. Tenzij Game Freak ons wilt verrassen.
Tijdens Gamescom 2025 zijn we al aan de slag mogen gaan met een aantal onderdelen van de game. Hierin hebben we een goed beeld gekregen van het combatsysteem en meer. Je kunt onze uitgebreide preview hier teruglezen. Het duurt nog twee weken tot de game uitkomt en je er zelf mee aan de slag mag gaan. Wil je liever nog even wachten met spelen? Dan brengen we kort na de release onze volledige review uit, waarin je alles vertellen over Pokémon Legends Z-A.
Wil je de game kopen? De Nintendo Store heeft een aantal toffe bundels beschikbaar!
Tagged as:
Game Freak legends z-a Nintendo Switch 2 Pokémon
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 30 september 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment