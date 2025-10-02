Pokémon Legends Z-A toont overview trailer

In een nieuwe trailer van ongeveer zes minuten laten Nintendo en Game Freak zien wat spelers over twee weken staat de wachten in Pokémon Legends Z-A. De beelden tonen weinig nieuws, maar geven een goed samengevat beeld over alles wat je kunt doen in Lumiose City, althans, alles wat al verklapt is.

Rogue Mega Pokémon, de rangen van Z-A beklimmen, je zelf voegen tot Team MZ en nog veel meer. Lumiose City heeft van alles voor spelers in petto. Pokémon Legends Z-A is de eerste game binnen de RPG franchise die turn-based combat inruilt voor realtime combat met ontwijken en cooldowns op aanvallen. Dit nieuwe systeem is een groot verschil vergeleken met het traditionele Turn-based combat systeem, maar technisch gezien is deze sub-franchise wel een spin-off, dus verwacht niet dat de volgende grote hoofdlijn-game soortgelijke mechanics introduceert. Tenzij Game Freak ons wilt verrassen.

Tijdens Gamescom 2025 zijn we al aan de slag mogen gaan met een aantal onderdelen van de game. Hierin hebben we een goed beeld gekregen van het combatsysteem en meer. Je kunt onze uitgebreide preview hier teruglezen. Het duurt nog twee weken tot de game uitkomt en je er zelf mee aan de slag mag gaan. Wil je liever nog even wachten met spelen? Dan brengen we kort na de release onze volledige review uit, waarin je alles vertellen over Pokémon Legends Z-A.

Wil je de game kopen? De Nintendo Store heeft een aantal toffe bundels beschikbaar!