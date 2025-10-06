SEGA en Olympisch Comité werken samen: Sonic krijgt een sportieve upgrade

SEGA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaan samenwerken. Ze hebben een meerjarige deal gesloten waarin gameheld Sonic the Hedgehog en het Olympische merk samenkomen.

De samenwerking heet “Five Rings” en draait om gedeelde waarden zoals uitmuntendheid, respect en vriendschap.

Er is nu al een eerste beeld te zien van de samenwerking: de bekende Olympische ringen met een snelle Sonic-twist. Deze speciale afbeelding is het begin van een grotere collectie aan producten, die in 2026 op de markt komt. SEGA en het IOC zoeken nog merken die willen meedoen aan dit project.

SEGA en het IOC spreken lovend

Beide bedrijven zijn al bekend met elkaar. De vernieuwing van de samenwerking was zeker te verwachten, ook dankzij het succes van de games “Sonic op de Olympische Spelen“. De directeur van SEGA hoopt met deze vernieuwing meer positiviteit en inclusiviteit de wereld in te brengen. Door niet alleen games maar ook bijzondere producten op de markt te brengen.

“Bij SEGA willen we wereldwijd zorgen voor respectvolle en inclusieve gemeenschappen, samen met het IOC kunnen we die boodschap nog sterker maken, vooral met het Five Rings-programma.” – Shuji Utsumi, directeur van SEGA.

Ook het IOC is enthousiast. Elisabeth Allaman, plaatsvervangend directeur bij IOC TMS, zegt:

“Door Sonic te koppelen aan de Olympische ringen, maken we iets nieuws en leuks voor fans van alle leeftijden. Zo brengen we sport en spel op een frisse manier samen.”

Beide organisaties willen de ontwerpen ook beschikbaar maken voor andere merken. Zo ontstaat er een unieke mix van sport en videogames, met producten die passen bij beide werelden.