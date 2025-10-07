Preview | Call of Duty: Black Ops 7

Een nieuw jaar, een nieuwe Call of Duty. Het is traditie dat we ieder jaar de koude wintermaanden deels doorbrengen met een heerlijk potje nostalgisch gevloek. Dit jaar is dat niet anders en dat doen we dit jaar wederom met een Black Ops titel. Dit keer een “vervolg” op Call of Duty: Black Ops 2.

Activision en Treyarch hebben er veel vertrouwen in dit jaar. Ze pakken dat ook uit met de grootste Open Beta die de franchise ooit heeft gezien. Zes multiplayer maps, meerdere game modi, waaronder een spiksplinternieuwe, en zelfs een tipje van de sluier in een Zombies-demo. Er is veel uit te pakken met Call of Duty dit jaar en dan is het nog maar een Bètaversie.

Back to the Future

Laten we beginnen met die olifant waar je langs af moet kijken om deze preview te lezen: Call of Duty: Black Ops 7 is in zekere zin een vervolg op Call of Duty: Black Ops 2. Verschillende aanwijzingen in de story-trailer suggereren dit, maar ook terugkerende wapens, de algemene vibe en ervaring van spelers zeggen dat dit een ode is naar, volgens de community, een van de beste Call of Duty-games aller tijden.

Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat ik die mening niet deel. Net als bijna de rest van de wereld stond ik op 29 november al om 23:00 in de rij voor de Bart Smit. Helemaal klaar voor die nachtopening. Uiteindelijk werd Black Ops 2 een Call of Duty-game die ik vergeleken met andere delen (vooral destijds) niet veel heb gespeeld. De futuristische setting trekt mij gewoon niet zo. Ik had het geluk dat ik Call of Duty mocht ervaren in de piekjaren waar de franchise echt een keiharde identiteit wist te pakken: Call of Duty 4: Modern Warfare, World at War, Modern Warfare 2 en de allereerste Black Ops. Tegen de tijd dat Black Ops 2 uitkwam, was ik een beetje uit de franchise gegroeid en duurde het een aantal jaar voordat ze me echt pas weer goed te pakken hadden met Modern Warfare 2019.

Toch kijk ik sinds de reveal van Black Ops 7 uit naar de game. Vooral tegenwoordig is Treyarch met gemak de sterkste Call of Duty ontwikkelstudio en lukt het ze zelfs om met enorm veel afkortingen een fantastische game uit te brengen (Black Ops: Cold War). Ik heb dus enorm veel vertrouwen in Treyarch en de terugkomst van round-based zombies is voor mij ook een enorme drive om ieder seizoen terug te keren in een Black Ops-game.

Call of Duty: Black Ops 7 speelt zich af in 2035 en dat is dus niet eens meer zo ver weg in de toekomst. Je ziet dan ook dat alles een futuristisch tintje heeft, maar het niet helemaal doorpakt. Geen jetpacks en rocketboots dus, maar wel een wall jump die je snel onder de knie moet krijgen om lekker mee te kunnen draaien in de multiplayer maps.

Multiplayer

In mijn ogen is de multiplayer prima te behappen in Black Ops 7. Het doet niets revolutionairs en ook niets dat we nog niet in een of andere vorm nog niet hebben gezien. Het past logische vervolgstappen toe binnen de systemen die al bestaan. Zo hoef je niet per drie perks van één type te hebben voor een extra perk bonus, maar kun je perks van verschillende types combineren voor verschillende effecten in een extra perk die de speelstijl van je gekozen perks versterken. Je kunt wapens prestigen om nieuwe attachments vrij te spelen die een grotere impact hebben op hoe wapens spelen vergeleken met standaard attachments. Er zijn ook bepaalde overload-opties op wapens en killstreaks die kenmerken aanpassen. Het resultaat is een meer dynamisch speelveld die wel enige tijd behoeft voordat genoeg spelers er optimaal gebruik van kunnen maken. Dit is in de Beta dus nog niet echt merkbaar.

De maps waar we op spelen in de Beta zijn oké. Niet de beste en eigenlijk allemaal volgens het three-lane principe met minimale hoogteverschillen. Hierdoor speelt iedere map in de bèta ook ongeveer hetzelfde, waardoor het al snel eentonig wordt. Het wall-jumpen geeft spelers wel de mogelijkheid om alternatieve routes te nemen en vijanden te verrassen. Dit houdt het tempo ook redelijk hoog, aangezien je iedere locatie in de map binnen enkele seconden wel kunt bereiken via de meer conventionele manier, of via het wall-jumpen.

Het grootste pluspunt wat ik meeneem uit de Open Beta is dat snipen eindelijk weer lekker en vloeiend aanvoelt. Het is meer in lijn met snipen uit de gloriedagen van Call of Duty. Daarnaast lijkt Treyarch helemaal bovenop de multiplayer te zitten en luisteren ze actief naar de community en passen ze snel dingen aan. Zo is er nu een Open Moshpit mode waarin SBMM (Skill-Based Matchmaking) nauwelijks een rol speelt. De community smult hiervan, maar in mijn ogen kunnen een SBMM en niet-SBMM playlist niet in harmonie bestaan. Je gaat een voor de hand liggende situatie creëren waarin alleen de beste spelers kiezen voor de open playlists.

Zombies

Voor het eerst sinds het ontstaan van de franchise, is Zombies speelbaar in de Open Beta. We mogen hier een kleine blik werpen op een gedeelte van de map waar de game mee lanceert. Het stukje waar we op spelen is een boerderij met drie gebouwen, een pack-a-punch, box en crafting table. Ik was een groot fan van de Zombies mode in Black Ops 6, dus ik ben dan ook blij om te zien dat Zombies in Black Ops 7 eigenlijk hetzelfde is. Het lijkt een natuurlijk vervolg op de mode te zijn die het verhaal verder oppakt waar het in The Reckoning is gestopt.

Voor nu lijkt het er op dat de “Classic” Mode niet terugkeert naar Zombies in Black Ops 7, maar we daarentegen wel een moeilijkere mode kunnen spelen zonder minimap en maximaal vier perks. Deze mode zou iets dynamischer moeten zijn met verschillende restricties die spelers blijft uitdagen. Dit hebben we in de Beta nog niet kunnen testen.

Voorlopig oordeel