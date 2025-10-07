skate. bereikt meer dan 15 miljoen spelers

De franchise skate. had de community al in de houdgreep bij release van het eerste deel. Vandaag kondigt Electronic Arts ook nog eens aan dat de nieuwste skate. al meer dan 15 miljoen spelers heeft bereikt.

Ongeveer drie weken geleden lanceerde de nieuwe free-to-play skate. in Early Access. De titel, die meer dan tien jaar afwezig is geweest, kreeg door de community al gauw tegenslag door verschillende keuzes die gemaakt zijn geworden voor de nieuwe game.

Door gelekte beelden die door EA Playtesters destijds gemaakt zijn, kwam al snel naar voren dat men niet tevreden was over de keuze van artstyle. Zo was de community voornamelijk bang dat de game dezelfde kant zou opgaan als Fortnite op basis van skins en customization. Ook vond men dat de game zijn identiteit had verloren, door de manier van interactie met de speler, maar ook de omgeving en verandering van oude bekende game modes.

Toch blijkt de ontevredenheid maar een klein deel te zijn van de playerbase, want Electronic Arts viert samen met Full Circle en Maxis dat de game al meer dan 15 miljoen spelers heeft bereikt. Volgens Electronic Arts is het een enorme prestatie voor zo’n klein team zoals Full Circle dat achter de game zit.

Wow thank you! Over 15 million players have jumped into San Vansterdam since we launched Early Access! Season 1 kicks off tomorrow, we can’t wait to skate the streets with everyone! pic.twitter.com/OmX03ct7He — skate. (@skate) October 6, 2025

Seizoen 1 – Hesh & Fresh in skate.

In het eerste seizoen Hesh & Fresh zal Full Circle een aantal nieuwe evenementen, extra cosmetische items maar ook Quality of Life-updates gaan doorvoeren.

De nieuwe skate. gaat gebruik maken van seizoenen om San Vansterdam stapsgewijs uit te breiden met nieuwe skatebare gebieden, die tijdelijk of permanent kunnen zijn. Bij nieuwe gebieden horen natuurlijk ook nieuwe challenges, tasks en andere extra’s.

Hesh & Fresh is het eerste seizoen met een thema die een knipoog doet naar de jaren ’90 in de skateboard scene. Alle seizoenen hebben een eigen thema, en Hesh & Fresh bijt het spits eraf.

Dit kunnen we allemaal verwachten in het eerste seizoen van skate.:

Evenementen

– Skate-o-Ween (21 oktober – 11 november) — Een luchtige Halloween-viering die draait om lachen en het opvallen in hilarische costuums terwijl je door de skate shred. San Vansterdam krijgt tevens ook een spooky make-over.

– 7-Play Maple Harvest (18 november – 2 december) — Een jaarlijks terugkerend festival dat de iconische esdoorns in San Vansterdam eert. In de jaren ’70 heeft men ontdekt dat esdoorn hout het beste geschikt is om een skateboard te maken. Om de traditie te behouden, nieuwe skaters wat geschiedenis bij te brengen en de skatecultuur in leven te houden, vieren we dit feest.

24 nieuwe uitdagingen en taken — Elk seizoen bevat ongeveer 24 nieuwe uitdaging die wekelijks rouleren. Spelers kunnen deze roulerende taken voltooien om Tix te verdienen en exclusieve beloningen te behalen.

Nieuwe merkpartners en soundtrack — Merken die iconisch zijn in de skatecultuur keren terug naar de series. Santa Cruz, Creature en Independent zijn de eerste die een terugkeer maken in de digitale skate. wereld. – Ook krijgen we nieuwe soundtracks in de game die meegaan met het jaren ’90 thema, denk aan nummers van Ice Cube, Bad Religion of zelfs Dinosaur Jr.

Lighting Update + skate. pass — De start van seizoen 1 lanceert ook de nieuwe lighting update die Full Circle gaat toepassen. De game gaat hierdoor iets meer lijken op de originele skate. – Ook maken we kennis met de Battle Pass variant van de game voor extra beloningen.

Zien we jouw in San Vansterdam tijdens seizoen 1 van skate.?