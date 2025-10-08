Clair Obscur: Expedition 33 tikt vijf miljoen verkochte exemplaren aan – grote update onderweg

De Franse gameontwikkelaar Sandfall Interactive en uitgever Kepler Interactive vieren een grote mijlpaal van hun laatste game.

De visueel verbluffende RPG game Clair Obscur: Expedition 33 heeft sinds de release in april 2025 al meer dan vijf miljoen keer over de digitale toonbank gegaan.

Ook de soundtrack van de game, gecomponeerd door Lorien Testard, blijkt een hit. Met ruim 333 miljoen streams op digitale muziekplatforms en een indrukwekkende run van tien weken op nummer 1 in de Billboard Classical & Classical Crossover Album charts, is de muziek net zo meeslepend als de gameplay. In negen landen – waaronder Frankrijk, de thuisbasis van Sandfall Interactive – bereikte het album zelfs de top van de iTunes Top 100.

Gratis update op komst voor Clair Obscur: Expedition 33

Om deze successen te vieren, kondigen de makers een grote gratis update aan voor alle platforms. Fans kunnen zich verheugen op:

• Een volledig nieuwe speelomgeving met verse vijanden en verrassingen

• Nieuwe eindbaasgevechten voor de doorgewinterde spelers

• Extra kostuums voor alle personages van de Expedition

• Lokalisatie in acht nieuwe talen, waaronder Turks, Vietnamees en Latijns-Amerikaans Spaans

• En nog meer geheimen die later onthuld worden



Guillaume Broche, creative director bij Sandfall Interactive, reageert enthousiast op de behaalde mijlpaal.

“De liefde van onze fans is overweldigend. Van fan art tot Baguette-cosplays op conventies – we zijn dankbaar en werken keihard aan een update die voelt als een welgemeend ‘merci’.”

De update verschijnt binnenkort en zal gratis beschikbaar zijn. Zodra er meer informatie is omtrent de uitbreiding, zullen wij dit uiteraard posten!

Meer weten over de game? Check Expedition33.com — Clair Obscur: Expedition 33 op PlayStation 5, Xbox Series XS en PC via GOG, Steam en Epic Games Store.