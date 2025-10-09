Doja Cat en Scooby-Doo komen naar Fortnite

Het is Spooky Season! Dat geldt ook voor Fortnite. Fortnitemares gaat binnenkort van start en dat gaat van start met een trailer die ons een hele hoop nieuwe samenwerkingen laat zien. Zo zien we onder andere popster Doja Cat verschijnen, maar ook cartoonfiguren uit Scooby-Doo, vergezeld door iconische horror personages zoals Jason Voorhees en Scream.

Epic Games pakt dit jaar groots uit met Fortnitemares. Het lijkt alsof ze alles wat fans wilde (en Doja Cat) hebben bewaard voor een cruciaal moment. Een moment waarop de shooter markt volledig op ontploffen staat (Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 6, Arc Raiders, The Haunting in Warzone en Black Ops 6). Zo zien we onder andere de volgende bekende figuren, personages en personen in de trailer: de cast van Scooby-Doo, REPO, Doja Cat, Jason Voorhees, The Grabber, Huggy Wuggy (Poppy’s Playtime), Ghostface (Scream) en Wednesday.

Heb ik iets gemist? Check de trailer hier!

En dan ook nog de gameplay trailer:

Om de collab te vieren tussen Fortnite en Doja Cat, heeft de popartiest ook heel even de teugels van het Fortnite socialmedia-account in handen gekregen. Dat ging zo goed als je je kunt voorstellen. Een aantal berichten daarvan zijn al verwijderd.

Het evenement gaat vandaag van start en duurt tot en met 31 oktober. Ga jij er mee aan de slag? Naar welke skin kijk je het meest uit?