Review | NBA 2K26 — Meer realisme in oude gewoontes

NBA 2K26 is gearriveerd en brengt een mix van indrukwekkende innovaties en hardnekkige vertragingen met zich mee. Dankzij de opgefriste game modes en technologieën maakt de game een grote stap, maar is dit genoeg?

Elk seizoen brengt nieuwe moves, frisse talenten en onverwachte plays — maar niet elke game is een gamechanger. Soms voelt een crossover vertrouwd, soms verrast een pass, en soms blijft de verdediging gewoon staan waar hij altijd stond. Met de nieuwste editie aan de horizon is het tijd om te checken: wie scoort, wie mist, en wie speelt op safe. NBA 2K26 stapt het veld op met grote beloftes — maar maakt het ook de juiste play?

ProPLAY maakt het verschil

De grootste vernieuwing in NBA 2K26 is de implementatie van ProPLAY™. Deze technologie gebruikt echte NBA-beelden — dus geen motion capture met acteurs, maar daadwerkelijke wedstrijdclips — om animaties in de game te genereren. Dit betekent dat moves zoals dribbels, cuts, fakes, schoten en zelfs off-ball positioning direct gebaseerd zijn op hoe spelers zich in het echt gedragen. Het resultaat? Een gameplay ervaring die vloeiender, realistischer en minder ‘geprogrammeerd’ aanvoelt.

MyPlayer, Out of Bounds en blueprints

In NBA 2K26 maken we kennis met een nieuw systeem voor het maken van je MyCAREER-speler: NBA Blueprints. In plaats van eindeloos sleutelen aan sliders en archetypes, kun je nu kiezen uit vooraf samengestelde builds die zijn gebaseerd op echte NBA-sterren. Denk aan de explosieve scoring van Stephen Curry, de allround kracht van LeBron James of de defensieve dominantie van Giannis Antetokounmpo. Het hele blueprint systeem maakt het makkelijker voor nieuwe spelers om een gebalanceerde en competitieve build te maken, zonder dat ze verdwalen in de complexe meta. Iets dat super tof is!

Elke blueprint bevat een combinatie van fysieke eigenschappen, skill ratings en badge-progressie die past bij de speelstijl van die speler. Je kiest dus niet alleen een positie, maar ook een filosofie: wil je een floor general zijn, een slasher, een lockdown defender of een sharpshooter? De game helpt je vervolgens om je build te optimaliseren binnen die blueprint, met ruimte voor persoonlijke voorkeuren in skills.

Ook kun je een blueprint als basis kiezen en deze aanpassen naar jouw voorkeuren. De game zal dan op basis van de gekozen criteria drietal professional spelers benoemen waar jouw speler het meeste op lijkt, een soort super combinatie dus! Ook krijgt je karakter een set aan animaties mee die gebaseerd zijn op de drie genoemde prof spelers. Dit geeft je personage direct karakter en een unieke feel. Mocht je niet tevreden zijn over een bepaalde animatie, dan kun je deze uiteraard aanpassen zoals gewoonlijk alleen kost het dan wat VC.

MyCareer pakt het dit jaar goed uit. Bij het aanmaken van een speler, kun je twee routes kiezen. De traditionele modus, waarin je je favoriete team selecteert en direct aan een seizoen kunt beginnen, of de nieuwe “Out of Bounds” verhaallijn. Bij deze mode krijgt je karakter een heel verhaal en leef je mee vanaf het moment dat hij besluit om pro basketballer te worden. Als vloggende tiener uit Vermont probeer jij carriere te starten als pro, maar dit lukt niet zo makkelijk als je maar dacht. Van college rechtstreeks naar Europa waar we tegen fictieve basketball teams spelen uit verschillende landen. Zoals Basquet Madrid of Paris FC Basket (De afwezigheid van officiële EuroLeague-licenties haalt wat glans van de ervaring).

Zodra je in de NBA-league terecht komt, neemt het verhaal langzamerhand af. Je krijgt gedurende het seizoen steeds minder cutscenes, maar wel nog af en toe een specifieke uitdaging. Persoonlijk vind ik het jammer dat “Out of Bounds” als het ware stopt zodra je de NBA bereikt, zo mocht het verhaal nog iets langer doorgaan om een reden te hebben om te blijven spelen.

De hoofdreden om te blijven spelen is om te grinden voor VC (Virtual Credits) om je speler beter te maken, zowel in het offline verhaalmodus als in online matches tegen andere spelers. Natuurlijk wordt je ook weer dood gegooit met reclames om VC te kopen, echt iets Amerikaans. De ratio waarin je VC behaalt in NBA 2K26 is iets verbeterd omdat de skills in MyCareer niet zo heel dramatisch duur zijn als eerst. Wél blijft het nog altijd een drama met de in-game currency zodra je andere modus speelt zoals MyTeam die ook werkt met de valuta. Zo houdt je nog minder credits over en weet je soms niet aan welke game mode je moet beginnen. De grind is dus nog steeds aanwezig voor credits, maar niet meer heel dramatisch.

Compact maar herkenbaar

The City is iets compacter geworden, wat niet alleen de navigatie verbetert, maar ook de gameplay flow in mijn opinie. Het vinden van je Daily Rewards, winkels of zelfs andere game modes zijn hierdoor veel makkelijker gemaakt. Niet meer rennen naar de andere kant van de stad om een specifieke game mode te spelen want binnen een paar passen ben je er in de nieuwe City al. Natuurlijk zijn er nieuwe quests, events en cosmetics, desondanks de compactere stad blijft The City in essentie grotendeels hetzelfde.

MyNBA en andere modi: stilstand in plaats van vooruitgang

Voor franchise-liefhebbers is er weinig nieuws onder de zon. MyNBA is al jaren een van de meest diepgaande franchise-modi in sportgames. Je kunt draften, traden, contracten beheren, teams verplaatsen en zelfs regels aanpassen. Maar in NBA 2K26 voelt het alsof deze modus op pauze staat. Er zijn nauwelijks nieuwe features toegevoegd: geen vernieuwde scoutingmechanismen, geen dynamische rivaliteiten, geen diepere teamchemie. De interface is grotendeels hetzelfde, en zelfs de presentatie van wedstrijden mist vernieuwing. Voor spelers die houden van lange-termijnstrategieën en realistische teamopbouw is MyNBA nog steeds solide — maar het mist de sprankeling die je verwacht van een nieuwe editie. Zeker in vergelijking met de vernieuwingen in MyCAREER en gameplay voelt deze modus als een vergeten hoek van het veld.

Blacktop blijft een leuke afwisseling voor wie even snel een potje wil spelen — 1v1, 2v2, tot 5v5 op straatvelden met NBA-sterren of zelfgemaakte spelers. De sfeer is rauw, de regels zijn losser, en het tempo ligt hoog. Maar ook hier geldt: wat je in 2K24 zag, zie je opnieuw in 2K26. Er zijn geen nieuwe locaties, geen visuele upgrades, en geen extra speelmogelijkheden zoals toernooien of online matchmaking. Het blijft een ‘snackmodus’ — leuk voor tussendoor, maar zonder diepgang of vernieuwing.

Play Now is de klassieke modus voor wie direct een wedstrijd wil spelen met actuele NBA-teams. De rosters zijn up-to-date, de presentatie is strak, en de gameplay profiteert van de nieuwe ProPLAY™-animaties. Maar qua structuur en opties is er weinig veranderd. Er zijn geen nieuwe wedstrijdtypes of fun modes, geen extra statistische overlays, en zelfs commentary en het beeldwerk voelt grotendeels gerecycled en nog steeds goedkoop. Een prima game mode voor effe snel een potje basketball, maar niets speciaals of innovatiefs.

MyTEAM in NBA 2K26 laat zien dat 2K Games inzet op vernieuwing én herkenbaarheid. De grootste verandering is de integratie van WNBA-sterren, waardoor je nu mannelijke en vrouwelijke spelers kunt combineren in één team. Dit zorgt voor unieke matchups en een bredere selectie aan speelstijlen. Ook het beloningssysteem is flink uitgebreid: in plaats van elf niveaus zijn er nu 41 tiers, met als ultieme beloning een Dark Matter-versie van Carmelo Anthony. Packs openen is visueel spectaculairder geworden dankzij nieuwe walkout-animaties, en de toevoeging van Game Changer Cards biedt strategische voordelen zoals snellere evolutie of moeilijkheidsverlaging.

Nieuwe modi zoals Breakout: Gauntlet en King of the Court brengen variatie en competitie, terwijl de MyTEAM Arena fungeert als persoonlijke trofeeënkamer. Toch blijft de kern van MyTEAM grotendeels hetzelfde: wie niet betaalt, moet veel grinden, en de gameplay zelf voelt vertrouwd. De balans tussen vernieuwing en microtransactiegedreven progressie blijft een punt van discussie.

Technische prestaties en visuals

NBA 2K26 ziet er fantastisch uit op PC. Spelers zijn gedetailleerder, belichting is realistischer en zelfs het publiek reageert dynamischer. De laadtijden zijn een stuk korter dan de vorige games, en de framerate blijft stabiel — zelfs tijdens drukke momenten.

Je merkt bij deze titel wel echt dat er aandacht is geweest voor optimalizatie. Op de hoogste preset krijg je niet meer snel een “LOW VRAM” melding omdat de game ook veel minder geheugen gebruikt van je videokaart. Dit geeft je natuurlijk meer ruimte om de game grafisch omhoog te krikken of juist om te streamen via OBS of Discord.

Verdict

NBA 2K26 is zonder twijfel een van de betere basketball games van de laatste jaren. De gameplay voelt frisser, responsiever en realistischer dankzij ProPLAY™ en de verbeterde AI. De nieuwe MyCAREER-route biedt een welkome afwisseling, en visueel is de game indrukwekkend.

Toch blijft 2K vasthouden aan oude gewoontes: beperkte licenties, weinig vernieuwing in MyNBA en een monetization-model dat casual spelers kan afschrikken. Voor fans van de serie is dit een must-have, maar wie hoopt op een volledig vernieuwde ervaring zal merken dat 2K nog niet overal de sprong heeft gemaakt.

NBA 2K26 is te verkrijgen voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X via verschillende online stores.