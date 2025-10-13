Arc Raiders aankomend weekend gratis te testen

Arc Raiders, de Extraction shooter van Embark Studios, is dit weekend gratis te spelen in een openbare Server Slam van 17 tot en met 19 oktober. De Server Slam is voor iedereen toegankelijk op elk platform.

Arc Raiders komt eind oktober officieel uit, maar voor de livegang is het tijd voor nog één testronde. Dit keer is iedereen uitgenodigd en heb je geen exclusieve toegang nodig tot de test van 17 tot 19 oktober wordt gehouden op PC, Xbox en PlayStation. De test start op 17 oktober en toegang tot de server verloopt geleidelijk. Verwacht dus enkele virtuele wachtrijen tijdens de officiële opening.

Alle voortgang wordt voor de livegang verwijderd, maar iedereen die deelneemt aan de Server Slam krijgt wel een exclusieve in-game Server Slam rugtas.

Embark Studios brachten eerder al de multiplayer game “The Finals‘ uit. Deze werd ontzettend goed ontvangen door de spelers. Vooral de verwoestbare omgeving maakt veel indruk. Niet heel vreemd natuurlijk want Embark Studios bestaat uit enkele veteranen van de Zweedse studio: DICE, makers van Battlefield. De grootste namen uit deze studio die ons onder andere Battlefield 3 en 4 brachten, hebben samen Embark opgericht.