Pokémon Wind en Pokémon Wave lekken uit

Nog vóór de release van Pokémon Legends Z-A, krijgen we een onofficieel eerste blik op de Pokémon games van 2026. Generatie 10 verschijnt in Pokémon Wave en Pokémon Wind. Deze nieuwe games draaien vermoedelijk op een hele nieuwe grafische engine, die ons een heel anders uitziende Pokémon game brengt.

Belangrijk om te weten: Niets uit de gelekte documenten is bevestigd door Nintendo of Game Freak. Veel van de gelekte beelden en documenten zijn ondertussen al tussen de drie en vijf jaar oud, wat betekent dat veel dingen alweer veranderd kunnen zijn. Het is een gigantische leak onder andere vrijgegeven door dataminers.

Pokémon Wind en Pokémon Wave brengen ons naar de tiende generatie. Het zijn hoofdlijn Pokémon games die mogelijk de Nintendo Switch in het verleden laten om een nieuwe grafische engine gebruik te laten maken van de kracht uit de Nintendo Switch 2. Het thema van de game is “oneindig” en de games moeten in 2026 verschijnen met geplande DLC in 2027. Het totale budget voor de game is ongeveer 20 miljoen Amerikaanse Dollars.

Deze nieuwe games brengen ons naar een gloednieuwe regio, geïnspireerd door Zuidoost-Azië met jungle gebieden, eilanden, veel water, waaronder de mogelijkheid om het wateroppervlak vanuit de diepte te ontdekken. De game zou gebruik maken van enkele procedureel gegenereerde gebieden zoals verkenbare eilanden. Je zou daarnaast starten met een unieke Pokémon die je bij je draagt als ei. Deze Pokémon heeft een volledig uniek uiterlijk en evolueert in verschillende vormen afhankelijk van hoe je hem traint.

Veel lekken en additionele informatie wordt gedeeld via het tweede X account van CentroLeaks (een bekende bron voor Pokémon lekken). Hier zien we onder andere ook dat je je Pokémon kunt aaien en zien we enkele redesigns van bekende Pokémon, waaronder niemand minder dan Pikachu.

Kortom, lijken Pokémon Wind en Pokémon Wave een grote stap te maken. Uiteindelijk moet volgend jaar blijken wat er van deze lekken en geruchten na enkele jaren nog waar of haalbaar blijkt te zijn. We hebben namelijk al eerder gezien dat Game Freak’s vroege plannen voor een game, niet helemaal corresponderen met het uiteindelijke product.

Maar eerst is het tijd voor Pokémon Legends Z-A. Check hier nogmaals de overview trailer.