Review | EA SPORTS FC 26 – Een goede stap vooruit

EA Sports FC 26 is het nieuwste hoofdstuk in EA’s langlopende voetbalfranchise, wat eerst onder de naam FIFA door het leven ging. Dit jaar hanteert de game een andere filosofie en probeert écht iets anders te doen.

Na jaren van kritiek op minimale updates en een overmatige focus op Ultimate Team, laat EA ook zien dat zij andere modi niet vergeten zijn. Om de game een realistischere feel te geven, introduceren zij twee verschillende gameplay styles; Authentic en Competitive. Daarmee wil de ontwikkelaar zowel de offline carrièrefans als de online FUT-spelers bedienen. Het resultaat? Een game die op sommige vlakken fris aanvoelt, maar nog steeds worstelt met oude gewoontes waar soms controllers van gaan vliegen.

Wat maakt EA FC 26 anders dan zijn voorgangers?

De grootste vernieuwing zit in de manier waarop EA de gameplay heeft gesplitst. We krijgen te maken met twee mode’s waarin de game is opgesplitst, Authentic en Competitive.

In Authentic mode draait alles om realisme: spelers bewegen natuurlijker, de bal rolt geloofwaardiger en wedstrijden voelen tactischer en minder chaotisch. Vooral in carrièremodus komt deze aanpak tot zijn recht. Je merkt dat de AI beter anticipeert, dat middenvelders zich logischer positioneren en dat verdedigers niet meer als kippen zonder kop achter de bal aan hollen. Het tempo ligt wat lager, maar dat draagt juist bij aan een realistischere feeling.

Daar tegenover staat Competitive mode, die vooral gericht is op online matches en FUT. Hier draait het om snelheid, spektakel en responsieve controls. Wedstrijden eindigen regelmatig in uitslagen van 6-5 of 7-4, en flashy dribbels en skills zijn eerder regel dan uitzondering. Deze mode is eigenlijk niets veranderd van feel en doet denken aan eerdere delen. Voor spelers die houden van snelle actie en doelpuntenfestijnen is dit een feest, maar wie juist zoekt naar balans en controle zal hier minder plezier aan beleven.

Beide game modes zijn offline toepasbaar, maar bij game modes die tegen online spelers zijn is de Competitive mode automatisch toegepast. Dit is helaas ook niet aan te passen.

Technisch gezien voelt EA FC 26 als een stap vooruit. De gameplay is op veel gebieden vloeiender dan in FC 25, met betere balfysica en slimmere AI. Zo staat de keeper veel beter gepositioneerd, en maakt betere en realistischere reddingen. Ook je team mates positioneren zich iets slimmer, alhoewel ze vaak genoeg staan te zoutzakken op het veld. Over het algemeen zijn de animaties verfijnd, vooral bij tackles, schoten en keepersacties.

Balancering van gameplay

EA FC 26 baseerd zijn hele gameplay tweaks op basis van community feedback. Dit merken we stevig terug in de gameplay, waarbij een aantal features verdwijnen en ruimte maken voor anderen. Dit werd ook door de ontwikkelaars gezegd op gamescom 2025 waar wij een kort gesprekje met ze hadden.

Waar de game een verandering in maakt, is het gelijk trekken van de competitie. Na alle feedback te horen van de community had het team besloten om gameplay veranderingen door te brengen waarbij iedereen baat heeft. E-sporter of casual speler, iedereen zou deze voetbalgame op kunnen pakken en een stevig potje kunnen spelen.

Timed shooting, dat beschikbaar was in de vorige games, bestaat tijdelijk niet meer. De game gebruikt daarom het traditionele manier van schieten zoals de games oorspronkelijk waren, één input in plaats van een combinatie die door een klein deel van de community slechts gemasterd kon worden. Om te compenseren dat iedereen zomaar raak op doel schiet, verplaatst de benodigde “skill” zich naar positionering van de speler. Zo kun je niet meer willekeurig op de schietknop klikken en verwachten dat de bal erin gaat na een 180 graden draai uit een skillmove. Je moet echt opletten dat de speler goed staat ten opzichte van het doel en de bal zelf. Dingen zoals een stuiterbal of schoten met de zwakke voet hebben dit jaar veel meer impact op het traject van de bal.

Wat we terugkrijgen is een nieuwe balancering in PlayStyles en Attributes. PlayStyles en Attributes zijn dit jaar veel meer van belang voor jouw team, zo impact het gedrag van de speler veel meer dan voorheen zonder overpowered te raken. Zodra je spelers hun favoriete PlayStyle geeft of mogelijk maakt, zul je merken dat deze in-game veel levendiger wordt, betere runs maakt en daadwerkelijk een teamspeler gaat wezen.

Ook krijgen we een oude input combinatie terug; voor recentere fans misschien nieuw, voor veteranen een geliefde optie. Dit jaar is het namelijk weer mogelijk om een schot van stijl te veranderen door twee keer op dezelfde knop te duwen. Bij een schot op doel, waarbij je twee keer op de schietknop duwt, verandert in een schot dat over de grond rolt. Bij een voorzet werkt de dubbele input ook, zo krijg je een lage gedreven voorzet. Persoonlijk is dit een functie die ik de afgelopen jaren gemist heb, want dit geeft naar mijn mening meer variatie en blijft het een gokspelletje voor je tegenstander, maar geeft tegelijkertijd een unieke persoonlijkheid aan jouw speelstijl.

Bugs en glitches

Wat is EA FC 26 zonder bugs en glitches? Natuurlijk zijn deze wederom weer van de partij, van menu bugs tot in-game glitches die komisch en irritant tegelijkertijd zijn.

In het menu zien we vaker terug dat sommige items niet openen, waarbij een heropening soms het menu fixt. Dit komt voornamelijk voor in Ultimate Team mode, waarin we soms allemaal iets te snel door het menu willen bladeren. Gelukkig zijn menu bugs niet game brekend, wel hebben ze effect op de feel van het spel.

Waar de game echt in uitblinkt, zijn de hilarische glitches in-game. Soms lijkt het wel even fout te gaan met de code in EA FC 26, zo zie je vaker dat de scheidsrechter rare beslissingen maakt, van rood geven aan de getackelde persoon tot het voordeel geven dat slechts 0,5 seconden duurt. Dit kan soms echt veel frustratie opleveren, vooral als alles tegen zit.

De hilarische glitches, zoals vliegende spelers, flipperkast momenten of zelfs spelers die de bal simpelweg niet zien staan, zijn ook aanwezig. Persoonlijk vind ik het wel grappig om wat willekeurige momentjes te hebben in mijn gameplay, vooral in een competitieve en serieuze setting. Soms kunnen de glitches wel gameplay brekend zijn. Zo heb ik gehad dat alle spelers langs de bal rende tijdens een penalty shoot-out of dat zelfs de keeper achter het net stond.

Verdict

EA FC 26 heeft met deze iteratie goed vernieuwt, alhoewel het niet heel spectaculair is. Met community-feedback zal de game gedurende het jaar zich aanpassen, maar de eerste stappen zijn wel al goed gezet. De gescheiden spelmodi zijn een slimme zet en zorgen voor een betere balans tussen realisme en spektakel. De gameplay is vloeiender, de AI slimmer en de presentatie strakker. Toch blijven bugs, beperkte keuzevrijheid en het gebrek aan echte innovatie de game parten spelen.