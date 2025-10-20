Shiny Pokémon verzamelen was nog nooit zo makkelijk

Pokémon Legends Z-A is uit en dit betekent dat alle Shiny Hunters weer traditioneel los zijn gegaan. Maar ook als je geen traditionele Shiny Hunter bent, is het jagen op de glimmende Pokémon nu makkelijker dan ooit. Dat hebben we zelf natuurlijk ook even getest.

In Pokémon Legends Z-A worden Pokémon getoond binnen een straal van 50 meter. Dus in een 50 meter lange cirkel om je heen verschijnen Pokémon en als je dus 51 meter van een Pokémon bent verwijderd en weer binnen 50 meter komt er weer er uit, is de Pokémon ververst. En daarmee heb je de kans dat het een shiny is. De kans is weliswaar 4096, maar met een Shiny Charm is het maar 1024. Om lekker vroeg al wat Shiny Pokémon te vergaren, heb je deze charm niet nodig, want binnen enkele uren kun je meerdere glimmende monsters verzamelen.

De makkelijkste manier om Shiny Pokémon te vangen is om voortdurend de wereld om je heen te verversen door steeds naar dezelfde locatie te teleporteren. Het voornaamste is om naar een Wild Zone te reizen, omdat hier de meeste Pokémon kort op elkaar zitten. Blijf vervolgens via de map naar dezelfde map reizen om voortdurend de wereld binnen een straal van 50 meter te verversen.

Je hoeft niet iedere keer als je ververst om je heen te kijken of er een shiny Pokémon zit, want de eerste tien Shiny Pokémon die je tegenkomt, blijven altijd waar ze zijn, tot je ze vangt, verslaat, of wegjaagt. Het is belangrijk om te weten dat de de beschikbare Pokémon in de nacht en overdag van elkaar verschillen. Je Shiny Pokémon zit er misschien wel overdag, maar in de nacht is die er niet. Zodra het weer dag wordt, keert de Shiny terug.

Wil je dit in praktijk zien? Dan doet Austin John Plays het voor:

Wil je op een Pokémon jagen die niet in de buurt zit van een fast travel punt? Dan kun je dus in en uit de buurt van de Pokémon lopen die je zoekt.