Review | The Last of Us — Seizoen 2

The Last of Us is begonnen als videogame terug op de PlayStation 3. Het eerste deel heb ik weten te spelen en had mij goed te pakken, helaas had ik deel twee gemist. Toch geeft het tweede seizoen van de serie The Last of Us mij toch weer de kriebels om deel twee dan toch op te pakken.

Het tweede seizoen van The Last of Us begint vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen. We volgen wederom de personages Ellie en Joel, gespeeld door Bella Ramsey en Pedro Pascal. Ten tijde van het eerste seizoen was ik nog niet heel bekend met zowel Bella als Pedro. Dat heeft ertoe geleid dat ze voor mij beide de intentiteit van personages in de serie aannamen. Een beetje zoals we Daniel Radcliffe kennen als Harry Potter, of Elijah Wood als Frodo Baggins. Maar nu dat ik het tweede seizoen bekijk, en ook ik niet ontsnapt ben aan de overweldigende media-aandacht die beiden hebben gekregen, ligt dat net iets anders. Dat zorgde voor een stukje vooringenomenheid van mijn kant. Dit verdween echter snel omdat zowel Bella als Pedro ontzettend indrukwekkend acteerwerk leveren.

Hoewel het tweede seizoen langzamer is in de set-up en er even doet om je mee krijgen, zien we in de zeven afleveringen die op ons staan te wachten toch een hoop groei in de karakters waardoor ik mij weer helemaal in heb kunnen leven. Ook heeft het mij de interesse opgewekt om de videogame reeks verder te spelen.

[Let op: de volgende tekst kan mogelijk spoilers bevatten]

We beginnen natuurlijk na de verschrikkelijke gebeurtenissen van het eerste deel waarin de Fireflies geloofden dat het bloed van Ellie de mensheid kon redden. Joel, wetende dat dit het leven van Ellie zou kosten, kon geen vrede met deze beslissing maken en vermoorde dan ook iedereen die tussen hem en Ellie stond. We zien dan ook constant dat Joel vastzit in deze vader rol (en dan ook de keuze die hij heeft gemaakt verzwijgt) terwijl Ellie haar eigen identiteit aan het ontdekken is, ouder aan het worden is en zo haar eigen moraliteit ontwikkelt. Vanzelfsprekend lastig voor Joel, gezien zijn eigen dochter op jonge leeftijd overleed en hij deze fase van het vaderschap dus nooit heeft ervaren. Joel blijft zichzelf zien als een vader, terwijl Ellie haarzelf steeds meer ziet als gelijkwaardige partner die ook de taak heeft om de mensen om haar heen te beschermen.

Opvallend aan het tweede deel is dat men hier regelmatig gebruik maakt van tijdsprongen om de verhaallijn uit te leggen, en ook dat de “infected” veel minder aanwezig zijn dan in het eerste seizoen. Het tweede seizoen legt dan ook veel meer nadruk op hoe gevaarlijk andere mensen zijn. Dit maakt het tweede seizoen misschien wat minder spannend, of eng, maar de emotionele diepgang van het tweede seizoen is een die we niet vaak tegenkomen. Dit seizoen laat dan ook, ondanks enige voorspelbaarheid (vooral voor de mensen die de tweede game hebben gespeeld) een diepe indruk achter.

The last of us season 2 is verkrijgbaar in verschillende vormen zoals deze prachtige Steelbook variant met een hele hoop extra content, waaronder Behind The Scenes-content met Pedro Pascal en Bella Ramsey.

The Last of Us – Aflevering breakdown

Aflevering 1

In de eerste aflevering maken we natuurlijk kennis met Abby, dochter van een van de Fireflies in het ziekenhuis aan het einde van het eerste seizoen die werd omgebracht door Joel. We zien Abby in diepe rouw en zien haar dan ook zweren dat zij wraak zal nemen. Een centraal thema voor dit seizoen. We zien Joel en Ellie hun pad vervolgen, maar zien hier ook de eerste tekenen van de complexiteit en stress van hun relatie. De band die we ze hebben zien opbouwen in het eerste seizoen staat hier duidelijk onder druk.

Aflevering 2

De tweede aflevering is misschien wel een van de meest indrukwekkende en dan ook eentje die de koers van de serie doet veranderen. We zien Abby haar wraak nemen. Dit zorgt er dan weer voor dat Ellie eenzelfde soort belofte maakt. Vanaf dit moment heeft Ellie het op Abby voorzien. Op dit moment kan Ellie echter niets doen en blijft ze achter in een wereld die voor haar helemaal ingestort is. Hoewel de relatie met Joel onder druk stond, was hij alles voor haar.

Aflevering 3

Deze aflevering laat zien hoe goed de structuur van het tweede seizoen is. Na de heftige gebeurtenissen in de tweede aflevering kunnen we in de derde aflevering naar lucht happen en krijgen we de kans om alles een plek te geven. We zien een rouwende Ellie die het ook allemaal niet meer weet. Dit is een bewust tragere aflevering die laat zien hoe moeilijk iedereen het met de dood van Joel heeft. Zo heeft iedereen dan ook hun eigen manier van rouwen.

Aflevering 4

In de vierde aflevering leren we meer over Isaac. Dit zou dan ook een voorproefje moeten zijn van wat we in seizoen drie van The Last of Us te zien krijgen. Isaac begon natuurlijk als WLF leider, maar in het heden is hij koud en wreed. We zien hem dan ook een “Seraphite” martelen. We krijgen hier weinig van Ellie en Dina te zien, die hun reis door Seattle vervolgen. Wat we wel krijgen te zien is dat Dina een geheim deelt met Ellie dat hun hele relatie op zijn kop zet. Voor beiden heeft dit verregaande gevolgen. Hoewel de romantiek tussen de twee al duidelijk aanwezig was, begint het hier pas vorm te nemen.

Aflevering 5

In aflevering vijf worden we geconfronteerd met een duistere kant van Ellie. Hier is dan ook de enorm sterke ontwikkeling van Ellie duidelijk. We weten dat ze soms handelt uit zelfverdediging of om haar geliefden te beschermen, hier zien we echter een Ellie die zelfs marteling niet afkeurt als het haar helpt haar doelen te bereiken.

Aflevering 6

Deze aflevering is een meesterwerk in mijn ogen. We krijgen hier meer van Joel te zien als we een terugblik werpen op de afgelopen vijf jaar en de complexe redenen dat de relatie tussen Ellie en Joel onder spanning stond. Hier zien we waar The Last of Us echt om draait. Niet per se de Spores, de actie en de enge momenten, maar het hart van de serie: de relaties die de personages proberen te redden en behouden. Wie het tot deze aflevering heeft gered zal waarschijnlijk de mindere momenten van de serie vergeten. Deze aflevering maakt alles goed.

Aflevering 7

De finale van het seizoen en helaas een van de mindere afleveringen. Het seizoen van The Last of Us wordt afgesloten met niet zozeer pakkende scenes, maar is slechts een set-up voor seizoen drie. Het voelt alsof deze aflevering maar een filler is, en er met de pet naar gegooid wordt. Zo vlieg het verhaal heel snel langs je af, maar krijgen we wél de confrontatie tussen Ellie en Abby te zien. Persoonlijk had ik een andere aanpak gezien, waarbij er iets langzamer werd verteld en we dieper in het verhaal gingen. Zo had het verhaal iets beter afgesloten kunnen worden als men iets meer tijd had genomen voor scenes die meer informatie gaven. De serie sluit het seizoen af als echte inluider voor het volgende seizoen, die ik zeker ook ga bekijken!

Verdict

Hoewel The Last of Us seizoen twee traag op gang komt, sommige dingen niet uitgebreid genoeg weet te behandelen en hier en daar wat dipjes heeft, worden de negatieve aspecten overschaduwd door de intense emoties tussen de personages en de ontwikkeling (en dan ook het acteerwerk) wat daar achter zit.

