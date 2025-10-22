Luigi’s Mansion komt naar Nintendo Switch Online

De eerste Luigi’s Mansion-titel die oorspronkelijk verscheen op de Nintendo GameCube komt op 30 oktober 2025 naar de Nintendo Switch Online GameCube bibliotheek. Deze is exclusief speelbaar voor Nintendo switch Online leden op de Nintendo Switch 2.

Net op tijd voor Halloween verschijnt Luigi’s Mansion op de Nintendo Switch 2 via de Game Cube bibliotheek. Deze is speelbaar voor alle spelers met een Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket abonnement.

Join the lean, green, Poltergust-wielding machine on his first ghostly outing when Luigi’s Mansion creeps onto #NintendoGameCube – #NintendoClassics October 30th! pic.twitter.com/KorD7hlJtv — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 22, 2025

Voor een bijna volledig authentieke ervaring, kun je de GameCube games via NSO+ ook spelen met een retro Nintendo GameCube controller, verkrijgbaar via de Nintendo Store.

Langzaam maar zeker begint de bibliotheek meer volume te krijgen. Zo speel je nu onder andere al The Legend of Zelda: The Wind Waker, F Zero GX, Soulcalibur 2, Mario Smash Football en Chibi Robo. Enkele games die in de nabije toekomst nog verschijnen en bevestigd zijn door Nintendo zijn Pokémon Colosseum, Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance en Pokémon XD: Gale of Darkness.

Met deze release kun je eindelijk alle Luigi’s Mansion games spelen op de Nintendo Switch 2. Deel 2 kreeg vorig jaar nog een opgepoetste versie en deel 3 verscheen eerder al als Nintendo Switch exclusive. Beide zijn ook speelbaar op de Nintendo Switch 2.