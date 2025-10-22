Palworld Mobile wordt volgend maand onthuld – speelbaar op G-Star 2025

Nieuws 56 Malvin Schuivens 22 oktober 2025
Palworld’s mobile port zal officieel onthuld worden op G-Star 2025, ergens tussen 13-16 november. De game is ook speelbaar op het evenement, dus verwacht de onthulling op de 13e of eerder!
Rocketpair heeft sowieso al aardig wat content op de planning staat voor Palworld. Zo komt er een Halloween evenement naar de game, morgen om specifiek te zijn. Daarnaast staat er een Once Human crossover event op de planning. Maar, de mobiele port laat ook niet lang meer op zich wachten. Krafton onthuld namelijk hun booth voor G-Star 2025, een conventie in Busan (Zuid-Korea).
Deze booth suggereert een speelbare demo voor Palworld Mobile. Deze variant zal veel elementen van de originele game behouden, waaronder uiteraard het verzamelen van Pals en het bouwen en overleven in de open wereld. Deze titel is wel geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, wat zorgt voor een aantal veranderingen. Daarnaast zal er een nieuwe combat ervaring zijn voor fans. Check de concept booth voor Krafton’s Palworld Mobile hier beneden!
De game heeft veel overleefd, waaronder een juridische strijd met Nintendo. Nu focust de ontwikkelaar op meer content, meer devices en meer marketing! Heb jij zin in Mobile? Laat het ons weten!
Tagged as:
booth Demo g-star 2025 krafton Mobile palworld
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Jordy Gerritse 22 oktober 2025
Malvin Schuivens 22 oktober 2025
Jordy Gerritse 20 oktober 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment