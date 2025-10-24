Background

Assassin’s Creed Shadows komt op 2 december naar Nintendo Switch 2

Nieuws 7 Jordy Gerritse 24 oktober 2025

Assassin's Creed Shadows Thumb

Assassin’s Creed Shadows, het nieuwste grote avontuur van de Assassin’s komt op 2 december uit voor de Nintendo Switch 2. De game zal zowel een fysieke als digitale versie krijgen.

Met de Nintendo Switch 2 versie van Assassin’s Creed Shadows neem je het avontuur altijd met je mee. De game maakt gebruik van exclusieve Nintendo Switch 2 features, zoals het touchscreen waarmee je menu’s de kaart en de hideout intuïtiever kunt navigeren. Vanaf de lancering kun je aan de slag met alle updates die de game tot nu toe heeft gezien op de andere platformen, met uitzondering van de Claws of Awaji-uitbreiding. Deze verschijnt begin 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Hoewel er nog geen pre-orders mogelijk zijn, moet de game vanaf de lancering verkrijgbaar zijn via de e-Shop, maar ook op fysieke cartridge (waarschijnlijk wel een Game Key-Card).

Ambitieus?

Een grote open wereld game zoals Assassin’s Creed Shadows op de Nintendo Switch 2 klinkt erg ambitieus. Toch is het Ubisoft al eens een eerder gelukt om een grote open wereld game te voorzien van een Nintendo Switch 2 versie. We hebben het dan uiteraard over Star Wars Outlaws.

Wij hebben deze voorzien van een review en tijdens de launch waren we hier al aardig van onder de indruk. Ubisoft heeft de game sinds launch alleen maar nog beter gemaakt op de Nintendo Switch 2. Ze hebben dus zeker weten de kennis en mogelijkheden om ook Assassin’s Creed Shadows te voorzien van een soepele landing op het Nintendo platform. Of het ze uiteindelijk ook lukt, zien we in december.

