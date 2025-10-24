Pokémon Legends Z-A zo’n 6 miljoen keer verkocht

Nieuws Jordy Gerritse 24 oktober 2025
Pokémon Legends Z-A is in de eerste week ongeveer zes miljoen keer verkocht. Om precies te zijn 5,8 miljoen exemplaren zijn over de digitale en fysieke toonbanken gerold. De helft daarvan voor de Nintendo Switch 2.
Ondanks de franchise de laatste jaren enorm veel kritiek krijgt, blijven de games als warme broodjes over de toonbank rollen. In de eerste week van de lancering verkoopt Game Freak de game aan bijna zes miljoen Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 eigenaren. Ongeveer drie miljoen exemplaren zijn verkocht voor de Nintendo Switch 2.
Vergeleken met de voorgaande Pokémon release op de Nintendo Switch: Pokémon Scarlet en Pokémon Violet, zijn dat iets minder exemplaren. Deze game wist maar liefst tien miljoen exemplaren te verkopen binnen slechts drie dagen. De reden van het grote verschil in aantallen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende zijn als volgt:
Desondanks zijn zes miljoen exemplaren binnen een week tijd nog steeds indrukwekkend. Pokémon Legends Z-A zet de turn-based combat uit de hoofdlijn even opzij voor een nieuw real-time combat systeem. De algemene receptie over dit systeem wordt als verfrissend en fijn ervaren. Verwacht zeer binnenkort een gedetailleerde review van ons over de game.
Tot die tijd, kun je alvast lezen hoe gemakkelijk het is om Shiny Pokémon te vergaren in deze nieuwe Pokémon Legends RPG.
