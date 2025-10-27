Review | Persona 3 Reload (Nintendo Switch 2)

Persona 3 kent meerdere varianten, met de meest recente de Reload variant. Deze vernieuwd de formule van Persona 3, dat hebben we eerder al ondervonden in onze uitgebreide review voor de game. Nu gaan we kijken naar de port voor de Nintendo Switch 2!

De terugkeer van originele nummers, Persona 3 Reload spelen op handheld formaat, dat alles kan sinds afgelopen week met de Nintendo Switch 2 versie van Persona 3 Reload. Alhoewel het voor ons geen geheim meer is dat Persona 3 Reload een sterke versie van de game is, waren we wel enorm benieuwd naar de Switch 2 port. Verwacht in deze review geen uitgebreide kijk op de base game, maar vooral op wat de port goed en minder goed doet.

Wat krijg je op de Switch 2?

Persona 3 Reload brengt jou een enorm goede game in handheld formaat. Dat is sowieso al een gegeven. Daarnaast brengt het voor mensen die exclusief een Switch 2 hebben een volledig nieuwe game. Je betaald daarvoor wel de premium prijs van 60, 70 of 90 Euro, liggende aan je gekozen editie. Wat al een direct minpunt is, is dat de fysieke versie een Game Key Card bevat. Niet de volledige game, maar gewoon de licentie op je fysieke card. Zelf ben ik hier geen fan van, maar dit ligt ook deels bij Nintendo natuurlijk en meer games hebben dit kwaaltje. Daarnaast krijg je voor die premium prijs geen Episode Aigis, die zal je apart moeten aanschaffen. Wat je wél krijgt is de volledige base game.

Wat is Persona 3?

Persona 3 vertelt het verhaal van de main character die wisselt van scholen. Gekkoukan High School zal jouw nieuwe thuis zijn. Maar, zoals je verwachten kan in Persona titels, is niets wat het lijkt. Iedere nacht, wanneer de maan groen kleurt, gebeurd er een fenomeen dat de Dark Hour heet. Burgers worden in doodskisten gelegd en schaduwmonsters krioelen door Tartarus, een toren die jij zal moeten beklimmen. Jij wordt onderdeel van S.E.E.S., een groep mensen die zogenoemde Persona kunnen gebruiken om de schaduwmonsters te bevechten.

Als protagonist heb je echter een speciale ability, je kan namelijk meerdere Persona tegelijkertijd hebben en deze ook mixen en matchen. Hierin ben jij uniek! Samen met je gekozen team ga jij keer op keer Tartarus in om het geheim te ontrafelen in old-school JRPG fashion.

Daarnaast is er nog een belangrijke factor: Tijd. Alles dat jij doet in de game kost tijd en tijd is kostbaar. De dag is gespreid tussen ochtend, middag en avond. Hierin volg jij lessen op school, spendeer je tijd met vrienden of liefdesinteresses en boost jij jouw social skills en core stats. Je kan hierin focussen op waar jij op wilt focussen, met wat scripted events tussendoor. Wat Persona 3 laat verschillen met Persona 5, is dat tijd iets gestroomlijnder gaat. Je hoeft je minder druk te maken hierover, maar tijd is en blijft een kostbaar goed!

Dungeon crawling one ende

In de nacht ga jij Tartarus in om de toren te beklimmen. Hierin ontrafel je het verhaal geleidelijk, maar zal je ook monsters bevechten. Iedere verdieping in Tartus is willekeurig gegenereerd, waardoor iedere ervaring anders is. Om de zoveel verdiepingen zal de biome wisselen naar een ietwat andere setting. Voor mijn gevoel blijft Tartarus een stuk simpeler in opzet, dan de dungeons in Persona 5. Maar, dat mag de pret niet drukken, want de turn-based combat is fantastisch!

Zo zal je gebruik maken van weaknesses en deze exploiteren om voordeel in gevechten te krijgen. Daarnaast verzamel je natuurlijk Persona en zal je deze samenvoegen, uit elkaar trekken of levelen. Dit zorgt voor een dynamiek van build-building en weten welke vijand voor je staat en hoe je deze moet verslaan. Uiteraard kan je ook gebruik maken van all-out attacks voor ultieme damage.

Wat Persona 3 Reload, evenals Persona 5, ook zo bijzonder maakt, is de stijl. Alles in deze game is design, van de menu’s tot de Persona en character designs. Ieder menu heeft een volledige animatie, allemaal gethematiseerd. Ditzelfde geld voor zowat iedere animatie in de game!

De Switch 2 port

Dat Persona 3 Reload in volle glorie op de Nintendo Switch 2 te spelen is, is al tof natuurlijk. Zo zien we een sterke visuele fidelity in zowel handheld als docked mode. Ook laadschermen zijn minimaal. Grafisch is de game vergelijkbaar met de PS4-versie: 1080p en 30fps. Dit is voor mij een groot nadeel, want ik had gehoopt op die 60fps. Ik vind dit dan ook direct de grootste drawback van de port.

Nu heb je geen 60fps nodig voor turn-based combat, maar het zorgt ervoor dat ik zelf liever bij de PS5-versie blijf. Daarnaast heeft de game her en der wat framedrops. Ga ik dan kijken naar de Star Wars Outlaws of Cyberpunk ports, dan ben ik een beetje teleurgesteld.

Daarnaast zijn er wat elementen teruggeschroefd zoals schaduwen, aantal mensen/particles tegelijkertijd en reflecties. Geen grote of storende elementen, dat kan je verwachten op een Switch 2. De game ziet er visueel gewoon goed uit met scherpe textures en details. Hier kan ik vrij weinig op aanmerken, het ziet er gewoon crisp uit.

Verdict

Persona 3 Reload is en blijft een geweldige game, ook op de Nintendo Switch 2. Toch ben ik teleurgesteld in een aantal gemaakt keuzes. Het niet toevoegen van 60fps is een gemis, vooral wanneer je kijkt naar de al teruggeschroefde elementen. Outlaws is ook 30fps, maar die game ziet er nog enorm goed uit. Cyberpunk behaalt zelfs 40-60fps met niet al te veel drawbacks, ook in handheld.

Atlus heeft aangegeven dat ze in toekomstige patches gaan kijken naar performance verbeteringen, grafische verbeteringen en andere elementen. Ik zelf had dan toch liever gewacht en ben daarin lichtelijk teleurgesteld.

Ben jij iemand die alleen een Switch 2 heeft? Dan kan ik de game zeer zeker aanraden. Zoals ik zei, het is en blijft een geweldige game. Heb jij een PC of next-gen console? Dan is de keuze ook snel gemaakt, tenzij je veel waarde hecht aan het spelen in handheld mode.