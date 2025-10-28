Battlefield Redsec – Free-To-Play Battle Royale vanaf vandaag speelbaar

Battlefield 6 is nog maar net uit, maar DICE en EA brengen vandaag alweer een nieuwe Battlefield game uit. Battlefield Redsec is de naam van de Battle Royale mode van Battlefield 6. Deze mode is vanaf vandaag speelbaar en is geheel Free-To-Play. Een directe tegenhanger van Call of Duty: Warzone.

De officiële gameplaytrailer voor Redsec wordt vandaag om 16:00 onthuld. Dat is dezelfde tijd als dat de game officieel live gaat. Spelers mogen vanaf 28 oktober, 16:00 aan de slag met de Battle Royale mode van Battlefield 6. Deze losstaande mode is volledig gratis te spelen. We hebben de link naar de trailer hier beneden voor je klaargezet. Die kun je om 16:00 bekijken!

Season 1

De komst van de Battle Royale mode gaat gepaard met de Season 1 Update voor Battlefield 6. Deze brengt ons nieuwe content in drie incrementelen. De eerste is vandaag al en brengt ons naar een nieuwe map met nieuwe wapens. De Battle Pass begint ook vandaag en werkt ongeveer hetzelfde als die uit Battlefield 2042. Je hebt tien punten nodig per stap en je kunt punten verdienen door wekelijkste uitdagingen te voltooien, en door XP te vergaren. Bepaalde Rewards zijn gratis, maar voor de meeste Reward heb je Battlefield Pro of de Premium Battle Pass nodig.

