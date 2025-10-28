Review | Steelseries Arctis Nova 3P Wireless

Steelseries Arctis is een bekend begrip in de hardware industrie. Een headset line-up die het al aardig lang heel goed doet. Toch blijft Steelseries itereren en verbeteren. Dat doen ze nu weer met een draadloze headset, speciaal voor Playstation gamers: De Arctis Nova 3P Wireless.

De Arctis Nova 3P is dual-connection headset die werkt op Playstation, Nintendo Switch, PC (handhelds) en Android/iOS. En alhoewel de marketing rondom deze headset de focus legt op Playstation, is er ook voor die andere gebruikers meer te halen. Of je de headset nu koopt in ’t zwart, wit, lavender of aqua, het volgende kan je verwachten.

Design, comfort en bouwkwaliteit

Steelseries hanteert altijd dezelfde herkenbare stijl, dat is hier geen uitzondering. Minimalistisch design met een focus op aanpasbaarheid en comfort. We zien het Steelseries logo op de earcups, een uitwisselbare microfoon en de headstrap met een leuke print. Die headstrap kan je trouwens ook uitwisselen met verschillende designs, die kan je los aanschaffen. Ik ben altijd fan geweest van het Steelseries design en dat is hier in ieder geval geen uitzondering.

Kijken we naar bouwkwaliteit, dan zou ik de Arctis Nova 3P voornamelijk omschrijven als flexibel. Het is een voornamelijk plastic design, maar voelt alsnog flexibel en ook vrij stevig. Daarnaast is het daardoor een aardige lichte headset, waardoor deze niet zwaar op je hoofd zal wegen.

Comfort vind ik persoonlijk misschien wel de belangrijkste factor hierin en ik durf te stellen dat dit een enorm comfortabele headset is. Door het lichte gewicht zit de headset vrij lichtjes op je hoofd. Daarnaast helpen de zachte oorkussens enorm, die vind ik bij Steelseries nog altijd fantastisch. Een goede mix tussen zacht en stevig. Je oren zullen niet tegen de drivers aanzitten, wat ook niet altijd vanzelfsprekend is. De verstelbare headstrap zorgt ook voor comfort, gezien je deze kan aanpassen op jouw hoofd.

Connectiviteit en software

De Arctis Nova 3P heeft twee manieren van verbinding maken, Bluetooth en 2.4 GHz. Dit zie je steeds vaker terugkomen en het is ook een goede stap vooruit voor headset merken. Je kan wisselen tussen de modi door de aan/uit-knop te gebruiken. Daarnaast zul je de gebruikelijke USB-C vinden om op te laden én is de microfoon verwisselbaar. Qua accuduur zitten we op 40 uur en ik durf te stellen dat dit zeker haalbaar is, maar wat ik nog fijner vind is dat de headset binnen een 15-20 minuten weer opgeladen is voor 9 uur gebruik.

Wat voor mij een groot pluspunt is aan deze headset, is dat ik geen PC nodig heb om hem in te stellen. De software is namelijk ook beschikbaar op mobiel. Gezien de headset voornamelijk gericht is op console gebruikers, is het echt enorm fijn dat Steelseries dit doet. Daarnaast is de software ook vrij makkelijk in gebruik. De Equalizer heeft meer dan 300 presets voor muziek genres, specifieke games en je kan zelf custom presets maken. Ik heb er een aantal getest en alhoewel ze niet allemaal perfect zijn, werken de meeste presets echt verrassend goed!

Geluid en prestatie

De Arctis Nova 3P is een headset van rond de 100 flappen en valt hiermee net boven het budgetsegment. Daarvoor krijg je 40mm Neodymium-drivers met een vrij neutrale sound. Ook hier zou ik het woord flexibel wederom gebruiken, want door de vele presets kan jij alles afstemmen op jouw wensen. In Battlefield 6 kan ik mijn omgeving goed scannen door het geluid dat deze headset produceert en hier is de bass ook niet overheersend, vooral wanneer je de Battlefield 6 preset gebruikt. Ruimtelijke audio is iets dat Steelseries goed kan en ook hier is dat geen uitzondering. Ook de afstand tussen jou en je vijand is goed te bepalen met deze headset. Je merkt dat dit een gaming headset is.

Ook met het luisteren van muziek kom je niets tekort met de Nova 3P. De headset heeft goede highs en lows maar valt in het midden wel wat meer weg. Echter heb ik nooit het gevoel gehad dat instrumenten of stemmen wegvallen met deze headset. Alhoewel de headset geen actieve noice cancelling heeft, valt omgevingsgeluid aardig goed weg tijdens het luisteren van muziek of het spelen van games.

Zou ik het geluid omschrijven als een geheel, dan zou ik het omschrijven als bovengemiddeld goed binnen de prijsklasse. Het is een vol geluid en een flexibele driver, maar laat wel echt nog wat te wensen over in de mid-range. Maar goed, voor de prijs die je betaald krijg je veel mooi geluid terug.

Verdict

De Steelseries Arctis Nova 3P Wireless is een solide headset voor de prijs die eigenlijk niets bijzonder goed doet, maar alles gewoon op niveau en soms erboven. Voor de adviesprijs krijg je aardig wat comfort en geluid terug, maar mis je wel die ‘premium’ feel. De headset accelereert in hoge en lage tonen, maar laat nog wat te wensen in het midden. Al met al kan ik de headset zeker aanraden, ook door de flexibiliteit met de mobiele app, dit voegt veel waarde toe voor gebruikers zonder PC!

Benieuwd naar meer Steelseries reviews? Check onze Apex Pro TKL review!