Review | Trust GXT 872 Xyra TKL

Trust breidt hun gaming portfolio steeds meer uit met gaming stoelen, headsets, muizen en toetsenborden. Dit keer gaan ze een stapje verder: Hot swappable, mechanisch én pre-lubed. Ooit gedacht dit van Trust te horen? Ik ook niet, maar vandaag kijken we toch echt naar de Xyra TKL!

De Trust Xyra brengt het merk in een nieuw segment, een hoger segment onder de toetsenborden. Met een bredere feature set dan ooit brengen zij een enorm creamy toetsenbord op de markt. Dit doen ze nota bene met een enorm competitieve prijs, voor €89,99 kan jij dit romige bord op je bureau hebben staan. Wat krijg je dan en wat kan je kwalitatief verwachten?

Bouwkwaliteit, verlichting en design

De Trust Xyra heeft een subtiel design. Het toetsenbord is zo goed als volledig wit, met pastelblauwe keycaps als accentkleur. Dit zorgt voor een universele look voor zowel de mannelijke als vrouwelijke gamer. We krijgen een TKL lay-out, met een dekking van 80% van de bestaande toetsen. Verder zien we een witte gasketmount voor een vrij gedempte toets. De keycaps zijn van normaal profiel en hebben als kleine extra het Euroteken bij de ‘5’ toets staan, voor iemand die constant vergeet waar dit staat wel zo handig.

Om de blauwe keys te versterken, krijgen we een coiled USB-C kabel in dezelfde pastelblauwe kleur erbij. Deze kabel is stevig en zorgt vooral voor die custom keyboard look die veel mensen zoeken. Dit zit gewoon in de doos, fantastisch toch!

Het toetsenbord is voorzien van RGB dat met 16,8 miljoen kleuren volledig aanpasbaar is in een aantal zones. Door de witte keycaps illuminate dit toetsenbord je hele bureau. Daarnaast heeft de zijkant van het bord aan beiden kanten led-strips die meedraaien met je gekozen settings. Zo is ook je muismat verlicht.

Al met al is dit een clean toetsenbord met een coiled kabel voor die custom look. Daarnaast is de bouwkwaliteit, vooral voor de prijs, erg sterk! Het is geen zwaar toetsenbord, gezien vooral gebruik wordt gemaakt van stevig plastic voor de behuizing. Daarnaast zijn de PBT keycaps vrij dun gespoten en zijn de switches niet S-tier. Ben je echt op zoek naar een pro-toetsenbord, dan zal je zeker wat aan te merken hebben, maar voor iedere casual gamer is dit een droom die uitkomt.

Creamy, soepel én lineair

De Xyra maakt gebruik van 5-pins lineaire LEOBOG Seiya-switches. Deze waren voor mij nog vrij onbekend, gezien ik voornamelijk borden getest heb met de wat bekendere Cherry, Kailh en Gateron switches. Al met al ben ik enorm onder de indruk van de switches. Ze zijn wat zwaarder dan ik gewend ben van een lineaire switch en komen iets dichterbij de brown switch, maar blijven lineair in de basis. Ik zelf ben niet de grootste fan van de druk die ik moet uitoefenen tijdens het gamen, maar vind het dan wel weer fijn om veel mee te typen, zoals deze review.

Door de pre-lubed keys klinkt het toetsenbord als een droom. Normaliter zie je dit voornamelijk op duurdere mechanische toetsenborden, maar Trust weet een creamy geluid te bemachtigen voor een competitieve prijs.

Houdt er rekening mee dat het een hot-swappable toetsenbord is, je kan dus zowel 3- als 5-pins switches aan je bord toevoegen. Mocht je iemand zijn die hier hobbymatig mee aan de slag gaat, dan biedt Trust een toffe mount om mee te spelen en experimenteren.

Ondanks de wat zwaardere keys, is gamen met de Xyra een hele fijne ervaring. Wat zij gedaan hebben voor de prijs is positief merkwaardig en ik zal dit toetsenbord voorlopig zeker blijven gebruiken.

Software en lay-out

Ik ben een enorme fan van de TKL lay-out en nog net iets meer van de 80% die de Xyra heeft. Die Delete knop is erg handig als designer. Ook de F-keys zijn een gegeven voor iedere MMO-gamer.

Daarnaast hebben we natuurlijk de software. Deze kan je benutten om je bord aan te passen en meer eigen te maken. Zo kan je de verlichting volledig aanpassen met de gebruikelijke effecten en kan je ook iedere kleur zelf kiezen. Daarnaast kan je macrotoetsen instellen om toe te passen in games, tijdens het streamen of gedurende je werkdag. Ik ben niet enorm onder de indruk van de software, het is even puzzelen en voelt ook niet heel premium in gebruik. Ik denk dat hier voor Trust nog een inhaalslag ligt.

Verdict

Trust probeer hun 5 Euro imago al jaren te verbreken en dat doen ze enorm goed. Ze zijn en blijven een bedrijf dat budget gaming producten op de markt brengt, maar doen dit meer steeds meer kwaliteit en flair. De Xyra is hier het perfecte voorbeeld van. Wat Trust weet te brengen voor minder dan 100 Euro is echt respectabel. De Xyra is geen perfect toetsenbord, maar presteert ver boven de maat wanneer je kijkt naar prijsklasse en concurrentie. De meeste toetsenborden met deze features zullen je zeer zeker het dubbele kosten. Daarmee kan ik de Xyra dan ook echt aanraden aan iedereen die pro features zoekt met wat kanttekeningen voor een lage prijs. Er zitten natuurlijk wat budgetkeuzes in het bord, waaronder de plastic gasket, goedkope PBT keycaps met een dunne print en wat onbekendere keycaps.