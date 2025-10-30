Je kunt nu stemmen om MTX te verwijderen uit RuneScape

Jagex neemt met RuneScape een gewaagde stap. Ze geven spelers de keuze om MTX (Microtransacties) te verwijderen uit de MMORPG en gelijktijdig een beter toekomstperspectief te bieden voor de game. Bij meer dan 100.000 stemmen, wordt de aanpassing doorgevoerd. De teller staat nu al op meer dan 85.000.

Meer dan tien jaar geleden opende Jagex een stembus om een extra klassieke versie van RuneScape in het leven te roepen. Dit werd Old School RuneScape. We hoeven je niet uit te leggen dat dit het beste is wat Jagex heeft kunnen doen sinds ze de Evolution of Combat introduceerde in RuneScape (3). Nu, is er weer een soortgelijke stembus geopend. Dit maal mag je stemmen om de agressieve microtransacties uit RuneScape te verwijderen. Er zijn in totaal 100.000 stemmen nodig. Iedereen met een RuneScape account mag stemmen. Je kunt hier stemmen.

Bij meer dan 100.000 stemmen wordt Treasure Hunter verwijderd en worden meer dan 225 directe skilling items en XP voorwerpen uit de verkoop gehaald. Cosmetische aanpassingen en Bonus XP voorwerpen blijven in gereduceerde vorm bestaan. De stem betekent ook dat Jagex een concreet jaarplan moet overleggen voor RuneScape, zodat spelers weten waar ze aan toe zijn en wat er aan zit te komen. Er wordt tevens een aan-uitschakelaar toegevoegd voor cosmetische aanpassingen.

Treasure Hunter is op dit moment een grote inkomstenbron voor Jagex. Het is waarschijnlijk dat de prijs van Membership gaat stijgen zodra Jagex de microtransacties fors terug gaat dringen. Jagex heeft de afgelopen maanden uitvoerige testen uitgevoerd en geëxperimenteerd met verschillende restricties op microtransacties. Al deze experimenten en ervaringen van spelers hebben geleid tot dit moment. Jagex lijkt er dus achter te staan en de spelers ook. Het einde van Treasure Hunter is in zicht, maar de toekomst van RuneScape is nog niet zeker.