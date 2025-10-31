AION 2 en Cinder City krijgen nieuwe trailers

Nieuws 21 Malvin Schuivens 31 oktober 2025
NCSoft gaf ons de kans om zowel AION 2 te zien als Cinder City te spelen tijdens Gamescom 2025. Nu kondigt de uitgever twee demo’s aan voor de games, daarbij horen natuurlijk ook nieuwe trailers!
GeForce vierde haar 25e verjaardag met een eigen event in Korea en daar wilde NCSoft natuurlijk onderdeel van zijn. Hier laat NCSoft meer zien over twee nieuwe games. AION 2 is het vervolg op de eerste en brengt de Koreaanse MMO in een modern jasje. Cinder City is een PvPvE MMO-shooter met meerdere biomes, verhaallijnen en customization. De demo is exclusief speelbaar op het Koreaanse event, maar ze wilden ons toch niet achter laten met niks.
AION 2 zal op 19 november 2025 lanceren in Korea en Taiwan. Echter laat een officiële release in het westen nog op zich wachten tot ergens in 2026. Dit tweede deel zal in vrijwel ieder opzicht anders zijn dan de vorige, met een grote focus op een dynamisch class-driven combat systeem. Check de trailer hier!
Cinder City is een MMO-shooter die zich afspeelt in Seoul, Korea. Het is een compleet andere richting voor NCSoft. Wij hebben de game gespeeld op Gamescom en waren aardig onder de indruk. Check de nieuwe trailer voor Cinder City hier beneden, hij laat iets meer zien van de story namelijk.
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
