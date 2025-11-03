Review | Pac-Man World 2 Re-PAC — Nostalgie met een nasmaak

Met het 45-jarig bestaan van Pac-Man viert Bandai Namco onze gele vriend door ons opnieuw een remaster te geven, namelijk Pac-Man World 2 Re-PAC. Net zoals deel één, is dit weer pure nostalgie met een aantal toevoegingen.

Pac-Man World 2 Re-PAC is een geremasterde versie van de originele 3D-platformer uit 2002, ontwikkeld door Namco Hometek en opnieuw uitgebracht door Bandai Namco voor moderne consoles. We zagen in 2022 al een remaster, of beter gezegd Re-PAC, verschijnen van de originele titel Pac-Man World. Deze kwam goed uit de bus en zorgde weer voor veel speelplezier zonder al te veel te veranderen. Is het wéér gelukt om een goede Re-PAC te maken?

Pac-Man’s dorp wordt belaagd door de bekende spookjes die al het gouden fruit uit de heilige boom jatten. Het gouden fruit is niet alleen een waardevol bezit voor het dorp, maar houdt ook nog eens het kwaad tegen. Met het dorp nu vatbaar voor slechterikken, komt een jarenlange verzegelde vijand genaamd Spooky vrij en laat zijn krachten los op het dorp.

In essentie hetzelfde, maar toch anders

De originele Pac-Man World 2 verscheen in 2002 voor de PlayStation 2, Xbox en GameCube. Destijds werd het geprezen om zijn charmante stijl, toegankelijke gameplay en het feit dat het Pac-Man succesvol naar een 3D-platformer bracht.

De kern van de gameplay in Pac-Man World 2 Re-PAC blijft grotendeels trouw aan het origineel. Pac-Man beweegt nog steeds als vanouds, heeft die dezelfde trucjes en zijn de levels vrijwel niet aangepast buiten het grafische aspect. De nieuwe graphics maken de wereld en karakters een stuk kleurrijker en levendiger. Zo tovert de game al snel een lach op je gezicht bij de eerste paar minuten spelen.

De vreugde kun je in Pac-Man World 2 Re-PAC delen met vrienden of familie. Bandai Namco introduceert namelijk een co-op mogelijkheid voor de game om het nog leuker te maken. Iets dat we in de originele titel niet zagen.

Nieuw voor deze titel is dat de personages hebben nu stemmen hebben, wat de beleving zou moeten verrijken. Martin Sherman, die bekend is van de stem uit Pac-Man World 3, is teruggebracht om het karakter meer leven te geven. Persoonlijk had ik geen voice acting verwacht, en vind ik het ergens nog steeds vreemd. Voor mij blijft Pac-Man een van die karakters die een stomme fantasie taal moet hebben zoals de Sims dat doet. Na kort spelen begon het mij te irriteren dat iedere sprong of aanval een kreet met zich meebracht, waarvan er maar twee verschillende audio files zijn die zich constant herhalen.

Bij een remake/remaster hoort natuurlijk ook wat updates om de game bij te blijven, maar ook nieuwe spelers te introduceren. Zo zijn er verschillende Quality of Life upgrades toegepast op de game zoals een betere plaatsing van checkpoints. Ook voelt de besturing strakker en responsiever (waarschijnlijk gewoon dankzij de huidige technologie) én zijn er een aantal subtiele hints geplaatst bij verschillende puzzels of uitdagingen. Persoonlijk vind ik dit een beetje overbodig, omdat de puzzels al niet heel ingewikkeld zijn. Vaak voelt het dan ook niet meer als een uitdaging en wordt bijna alles voorgekauwd.

Replayability is aanwezig

Vroeger was het allemaal simpel: vijanden verslaan door te stuiteren, fruit verzamelen en vervolgens de boss battles doen. Dit keer is het niet heel veel anders, maar zit er toch een replayability aan de game.

Één van de modes die bijdraagt, is de oude bekende Time Trial. Hierin kun je alle levels opnieuw spelen waarbij er kratten verschijnen die je tijdbonuses geven. Deze mode was ook al aanwezig in de originele game, maar is nog steeds heel erg welkom.

Een leuke toevoeging, wat we tegenwoordig vaker zien in games, is de mogelijkheid om collectibles te verkrijgen. Bandai Namco staat naast Pac-Man en andere grote namen natuurlijk bekend om hun Gachapon-machines (Van die kleine balletjes waar dan een keychain of iets inzit, wat in het westen meer gericht is naar kinderen) in Japan. Zo hebben zij deze vending machines ook toegevoegd en kun je standbeelden verkrijgen om je stad meer persoonlijkheid te geven. Zo zijn er maar liefsts 250 verschillende beelden te halen!

Naast standbeelden kun je ook outfits verzamelen voor Pac-Man. Deze krijg je niet uit de Gachapon-machines, maar krijg je als beloning bij het voltooien van specifieke uitdagingen per level of bij het 100% clearen van een gebied. Deze outfits kun je selecteren in de stad en geven onze gele vriend een nóg leuker aanzicht. De outfits brengen echter geen voordelen met zich mee en is puur visueel.

Verdict

Pac-Man World 2 Re-PAC is een succesvolle herbeleving van de game in een modern jasje. De toevoegingen aan de game zoals collectibles en andere Quality of Life updates, zorgen dat de game weer helemaal in is.

Persoonlijk had ik niet gekozen voor voice acting voor deze Re-PAC, omdat het in de originele game ook niet aanwezig was. Iedere kreet die bij een beweging bij komt kijken, wordt na een uurtje al snel vervelend.

Pac-Man World 2 Re-PAC is te verkrijgen voor verschillende platforms vanaf €29,99.-