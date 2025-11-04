Nintendo Switch 2 verkoopt 10 miljoen exemplaren

Nintendo uploadde gister hun verkoopcijfers en daarin zien we dat de Nintendo Switch 2 de 10 miljoen exemplaren behaald heeft. Dit was echter eind september al het geval. De originele Switch verkocht 154 miljoen exemplaren gedurende haar hele cyclus.

De Nintendo Switch 2 is een niet zo speciale, maar wel hoognodige opvolger van de originele Nintendo Switch en Switch Oled. 10 Miljoen exemplaren is dan ook zeker niet mis, vooral niet als je in beschouwing houdt dat de prijs hoger ligt dan die van de Switch. Toch zien we ook nu, dat veel mensen voor een Switch of het Oled model gaan. Nintendo Switch 2 verkocht bijna 4 miljoen exemplaren in Amerika en 2,4 miljoen in Japan en Europa. Daarnaast verkoopt Nintendo ook meer dan 20 miljoen software exemplaren. Dat klinkt allemaal best weinig, is het niet. Maar, er komt nog een belangrijke periode aan.

Koop jij een Switch 2 met Black Friday of de feestdagen?

De belangrijkste periode voor zowat iedere hardware producent, de feestdagen! Daarnaast zien we ook nog Black Friday (en Cybermonday) in november. De Switch 2 kan zomaar, net als haar voorganger, de meest populaire console worden voor de feestdagen. Maar, de Switch 2 kost bijna even veel als een andere next-gen console. Dit kan er ook voor zorgen dat mensen toch voor de voorganger gaan. De vraag luidt dan ook: Voor welke console ga jij deze Kerstmis?

