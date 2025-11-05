Background

Je kunt nu je eigen games streamen op PlayStation Portal

Nieuws 5 november 2025

PlayStation Portal PS Plus streaming

Vanaf vandaag kunnen PlayStation Plus Premium leden hun eigen games streamen naar de PlayStation Portal, zonder verbonden te zijn aan een PlayStation 5 console. Je kunt vanaf nu meer dan 1000 games streamen en het aanbod wordt steeds breder.

Sony lanceert vandaag een van de grootste PlayStation Portal updates. De streaming handheld van PlayStation doet het enorm goed bij de fans en Sony ziet dit. Ze werken regelmatig aan stevige updates voor de handheld. Vandaag ziet de User Interface een redesign en kun je je eigen games direct streamen zonder tussenkomst van een PlayStation 5, bovenop de honderden games die je kunt streamen vanuit je PlayStation Plus abonnement.

Deze feature is vooralsnog enkel mogelijk voor PlayStation Plus Premium leden, aangezien dit de oude variant is van PlayStation Now, die het streamen van games ondersteund. Je kunt ook zonder Premium games streamen naar je Portal, maar enkel vanaf je PlayStation 5. Het totale aanbod aan eigen games die je kunt streamen, kun je hier vinden. Hier staan zelfs als games bij die nog niet zijn uitgekomen. Hier beneden zie je trouwens een voorbeeld van de nieuwe User Interface.

PS Portal UI

Dat is nog niet alles

Naast bovenstaande grote update, is ook van het volgende sprake in de nieuwe update:

  • 3D Audio-ondersteuning voor Remote Play en Cloud Streaming
  • Passcode Lock om je apparaat te beveiligen
  • Netwerk status scherm om eenvoudig te zien hoe goed je netwerkverbinding is
  • in-game winkels werken nu via Cloud Streaming
  • Extra toegankelijkheidsopties waaronder tekstgrootte en schermlezer.
  • Game invites en multiplayer sessies werken nu ook via een nieuw Quick Menu in Cloud Streaming

Toen de PlayStation Portal verscheen beoordeelde we het apparaatje met een 8. Vandaag de dag loopt die score iets dichter tegen de 9 aan. Het lijkt alleen maar beter te worden.

