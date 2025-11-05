Nintendo Store nu ook als app op je telefoon

De Nintendo Store is nu gratis te downloaden op je telefoon op Android en iOS. Via de app kun je zowel door de Nintendo eShop bladeren, maar ook producten zien en kopen uit de Nintendo Store, waar je consoles, controllers, fysieke games en accessoires kunt kopen.

De Nintendo Store kun je nu downloaden uit de App Store (iPhone) of Play Store (Android). Je kunt via de app zowel bladeren door de Nintendo Store voor fysieke aankopen, maar ook door de Nintendo eShop. Je kunt ook notificaties aanzetten zodat je een melding krijgt als er interessante aanbiedingen zijn.

Je kunt zo ook aankomende games vooruitbestellen, zoals Assassin’s Creed Shadows en de Nintendo Switch 2 Edition (upgrade) voor Animal Crossing New Horizons.

Je speeltijd bekijken tot aan de Nintendo 3DS?

Ja. Je kunt via deze app je speeltijd per dag inzien tot aan de games die je speelde op de 3DS. Je moet hiervoor wel je oude Nintendo ID linken aan je Nintendo account die je gebruikt op de Nintendo Switch. Via je profiel krijg je nu inzicht in alle games die je hebt gespeeld op de 3DS, Wii U, Switch en Switch 2. Je ziet hoeveel uur je in totaal hebt gespeeld, maar ook hoeveel uur per dag. Terwijl iedereen ontzettend blij werd van de optellende uren op je Nintendo Switch-games, heeft Nintendo in het geheim al je uren per dag bijgehouden. Je kunt nu dus geconfronteerd worden met het feit dat je honderden uren hebt gespendeerd in Pokémon Alpha Sapphire op de 3DS.