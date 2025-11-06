Background

Pokemon: Legends Z-A introduceert Diancie!

Nieuws Joel Lemmrich 6 november 2025

Pokémon: Legends Z-A door Nintendo en Game Freak

Naast nieuwe informatie omtrent de Mega Dimensions DLC, werd er ook een nieuw in-game event aangekondigt. Vanaf vandaag is Diancie te verkrijgen als Mystery Gift, ook krijg je de bijbehorende Mega Stone!

Goed nieuws voor spelers die Pokémon: Legends Z-A al helemaal hebben uitgespeeld. Vanaf vandaag kun je je Pokédex verder uitbreiden met de speciale Diancie! Dit werd vandaag bekend gemaakt op de officiële Twitter/X-pagina van Pokemon.

Via de optie “Link Play” in het menu in-game, kun je de optie “Mystery Gift” selecteren. Als je voor de optie kiest “Receive via Internet” dan zul je een selectie menu krijgen. Bij het selecteren van de “Shine Bright like a Gemstone” optie krijg je de Diancite én een nieuwe side quest om Diancie zelf te vangen.

Vereisten voor de Mystery Gift in Pokémon: Legends Z-A

De Mystery Gift is voor iedereen, maar om in aanmerking te komen voor de Mystery Gift, dien je eerst aan twee items te voldoen:

  1. Je dient de “Link Play” optie vrijgespeeld te hebben. Deze wordt na ongeveer één uur spelen beschikbaar gemaakt.
  2. Alle main quests dienen voltooid te zijn én de credits gezien te hebben.

Bij het redeemen van de Diancite, wordt ook direct de Extra Quest geactiveerd. Ga naar vervolgens naar Emma in het Detective Bureau om de quest bij haar sidekick Mimi te starten!

Let op: Diancie spawnt op level 70, zorg dus dat je sterk genoeg bent!

Check ook ander nieuws omtrent Pokémon, zoals nieuwe informatie over de Mega Dimensions DLC! 

