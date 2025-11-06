Pokémon: Legends Z-A geeft meer informatie vrij over aankomende uitbreiding

Het is een mooie dag voor Pokémon: Legends Z-A. De Mega Dimension-DLC komt sneller dan verwacht, en laat ons verder op onderzoek uit in Lumiose City.

Net wanneer het lijkt alsof Team MZ rust en vrede heeft teruggebracht in Lumiose City, begint er iets vreemds te gebeuren—mysterieuze portals verschijnen overal in de stad. Te midden hiervan ontmoet je een mysterieus jong meisje genaamd Ansha, die vergezeld wordt door ondeugd Hoopa.

Hoopa bezit de merkwaardige kracht om deze vervormingen om te zetten in grotere portalen die toegang geven tot de hyperspace. En jij zult er meteen in moeten duiken!

Aan de andere kant bevind je je in een buitenaardse, niet-helemaal-Lumiose City. Krachtige Pokémon die je niet in het gewone Lumiose City kunt vinden leven hier, maar wat is de Hyperspace eigenlijk? En wie of wat wacht daar op je?

Het is tijd voor een nieuw avontuur voor Team MZ!

Hyper-sterke Pokémon zoals nooit te voren

Op het eerste gezicht lijkt Hyperspace Lumiose op de echte Lumiose City, maar het is een totaal andere plek. Niet alleen leven er Pokémon die je nergens anders zult vinden—deze kunnen ook hyperspace-niveaus bereiken die hun totale niveau boven de normale limiet van Lv. 100 brengen, waardoor ze echt “hyper sterk” zijn.

Legendaries, mythics en nooit eerder vertoonde Mega-Evoluties kun je tegenkomen in het parallel universum. In de trailer zien we bijvoorbeeld een Mega Chimecho, maar ook andere Pokémon terugkomen zoals Mr. Mime.

De Mega Dimensions DLC is vanaf 10 december 2025 te spelen. Via de Nintendo eShop kun je de uitbreiding alvast pre-orderen. — Check ook onze review van Pokémon: Legends Z-A!