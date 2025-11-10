State of Play Japan komt er aan op 11 november

Nieuws 78 Jordy Gerritse 10 november 2025
Er komt een nieuwe state of Play aan en die komt morgenavond om 23:00 alweer. De State of Play Japan duurt meer dan veertig minuten en richt zich volledig op games afkomstig uit Japan en andere Aziatische landen.
Onverwachts kondigt PlayStation een nieuwe State of Play aflevering aan. Deze draagt opmerkelijk de ‘Japan’ subtitel. Deze State of Play is dan ook volledig in het Japans ingesproken, maar is voor ons in het westen gelukkig wel voorzien van Engelse ondertiteling. State of Play Japan duurt meer dan veertig minuten en geeft ons een blik op games die worden ontwikkeld in Japan, maar maakt ook ruimte voor games die in elkaar worden geknutseld in andere Aziatische landen. We krijgen tijdens deze aflevering updates over games in ontwikkeling, maar vast ook nieuwe aankondigingen.
Tune in Tuesday at 2pm PT | 5pm ET for State of Play Japan, a special broadcast curated for gamers in Japan and Asia.
This episode is broadcast in Japanese with English subtitles https://t.co/o4bu46gzrw pic.twitter.com/iLwpOdLgJs
— PlayStation (@PlayStation) November 10, 2025
State of Play Japan wordt op 11 november om 23:00 lokale tijd uitgezonden via het YouTube kanaal van PlayStation.
Over Aziatische games gesproken. Aanstaande vrijdag verschijnt de gratis Chinese RPG; Where Winds Meet, die onder andere speelbaar is op PlayStation 5.
