Run je eigen Konbini in inKONBINI – verschijnt april 2026

Sony’s State of Play heeft een aantal toffe kleinere titels en inKONBINI is daar zeker gene uitzondering in. Altijd al je eigen 24/7 winkeltje willen runnen? Dat kan nu!
Gefrituurde kip, lekkere ijskoffie, goedkope sigaretten, de Japanse Konbini heeft het allemaal. Tijdens het kijken van de inKONBINI trailer zag ik weer helemaal voor me hoe ik een gebraden worst om 3 uur in de nacht zat te inhaleren op de stoep van een Family Mart in Asakusa. Voor liefhebbers van Japan én knussige gamepies zal dit dus zeker een leuke trailer zijn! Check ‘m hier.
inKONBINI zal in april 2026 verschijnen en vanaf dat moment kan jij jouw eigen Konbini runnen. Wat gaat in jouw winkel het meest verkopen? Meer State of Play nieuws? Hiero!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment