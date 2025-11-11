Run je eigen Konbini in inKONBINI – verschijnt april 2026

Sony’s State of Play heeft een aantal toffe kleinere titels en inKONBINI is daar zeker gene uitzondering in. Altijd al je eigen 24/7 winkeltje willen runnen? Dat kan nu!

Gefrituurde kip, lekkere ijskoffie, goedkope sigaretten, de Japanse Konbini heeft het allemaal. Tijdens het kijken van de inKONBINI trailer zag ik weer helemaal voor me hoe ik een gebraden worst om 3 uur in de nacht zat te inhaleren op de stoep van een Family Mart in Asakusa. Voor liefhebbers van Japan én knussige gamepies zal dit dus zeker een leuke trailer zijn! Check ‘m hier.

inKONBINI zal in april 2026 verschijnen en vanaf dat moment kan jij jouw eigen Konbini runnen. Wat gaat in jouw winkel het meest verkopen? Meer State of Play nieuws? Hiero!