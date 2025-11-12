De Steam Machine is officieel onthuld – samen met VR-headset en controller

De GabeCube, SteamBox, ik bedoel de Steam Machine is dan eindelijk officieel onthuld door Valve. Niet alleen Valve post iets, ook DigitalFoundry en nog veel meer YouTubers zijn al met de Machine aan de slag gegaan. Daarnaast kondigt Valve de Next-Gen Steam Controller en Steam Frame VR headset aan.

Zes keer meer kracht dan de Steam Deck, ziet eruit als een doormidden gezaagde Xbox Series X en heeft de LED-balk van een PS5. De Steam Machine kondigt zichzelf echter aan als een gaming PC met console features. Het primaire doel? Jouw Steam bibliotheek op je monitor of TV. Een verlengde van de Steam Deck, zou je het bijna kunnen noemen. Laten we kijken naar een aantal features.

SteamOS is het operating system, maar je kan er ook Windows op knallen;

Hij is klein in formaat en blend in met jouw set-up;

Hij heeft veel I/O mogelijkheden voor al je PC-accessoires;

Hij beloofd koel én stil te zijn, volgens DigitalFoundry meer dan haalbaar;

Door FSR upscaling kan je genieten 4K performance tot 60fps;

Je kan de Machine halen in 512 GB en 2 TB varianten, met MicroSD uitbreidingsmogelijkheden;

Er zit een 2×2 Wi-Fi 6E Plus driver in;

De PSU is ingebouwd, dus geen dik blok aan je kabel;

led-verlichting!

Voor in-depth tech praat schakelen we natuurlijk over naar de meesters van DigitalFoundry:

De Next-Gen Steam Controller is de Steam Deck zonder scherm

De nieuwe Steam Controller neemt zeer zeker inspiratie van de Steam Deck met zich mee. De controller legt focus op veelzijdigheid en probeert daarmee te innoveren. Magnetische analoge sticks, haptische feedback en full-on Gyro controls. Ook de trackpads zijn aanwezig om veelzijdigheid te bieden. Aan de achterkant vindt je L4 en L5 als volledig instelbare knoppen.

Draadloos VR met de Steam Frame

Als allerlaatst kondigt Valve ook een Steam VR-headset aan onder de naam: Frame. Deze draadloze headset zal naadloos samenwerken met de Machine én controller. Jouw Steam bibliotheek in virtual reality, wat wil je nog meer?

Valve beloofd in ieder geval oneindig comfort, met name ook door het gebrek aan kabels. De meegeleverde draadloze adapter zal moeten zorgen voor plug-and-play low latency gameplay. Ook zal de Frame standalone-gameplay ondersteunen en goed samenwerken met de Next-Gen controller.

Wanneer? Quanta?

Het korte antwoord: Geen idee! Het lange antwoord is dat de hardware vroeg in 2026 beschikbaar zal zijn. Echter weten we nog niets over wat het jou gaat kosten om dit trio in huis te halen en of er launch games bij gaan zitten. Half-Life 3, asjeblieft? Zodra wij meer weten over de Machine, controller en Frame, dan kan je dat uiteraard bij ons lezen!