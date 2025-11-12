De Steam Machine is officieel onthuld – samen met VR-headset en controller

Nieuws Malvin Schuivens 12 november 2025
De GabeCube, SteamBox, ik bedoel de Steam Machine is dan eindelijk officieel onthuld door Valve. Niet alleen Valve post iets, ook DigitalFoundry en nog veel meer YouTubers zijn al met de Machine aan de slag gegaan. Daarnaast kondigt Valve de Next-Gen Steam Controller en Steam Frame VR headset aan.
Zes keer meer kracht dan de Steam Deck, ziet eruit als een doormidden gezaagde Xbox Series X en heeft de LED-balk van een PS5. De Steam Machine kondigt zichzelf echter aan als een gaming PC met console features. Het primaire doel? Jouw Steam bibliotheek op je monitor of TV. Een verlengde van de Steam Deck, zou je het bijna kunnen noemen. Laten we kijken naar een aantal features.
Voor in-depth tech praat schakelen we natuurlijk over naar de meesters van DigitalFoundry:
De nieuwe Steam Controller neemt zeer zeker inspiratie van de Steam Deck met zich mee. De controller legt focus op veelzijdigheid en probeert daarmee te innoveren. Magnetische analoge sticks, haptische feedback en full-on Gyro controls. Ook de trackpads zijn aanwezig om veelzijdigheid te bieden. Aan de achterkant vindt je L4 en L5 als volledig instelbare knoppen.
Als allerlaatst kondigt Valve ook een Steam VR-headset aan onder de naam: Frame. Deze draadloze headset zal naadloos samenwerken met de Machine én controller. Jouw Steam bibliotheek in virtual reality, wat wil je nog meer?
Valve beloofd in ieder geval oneindig comfort, met name ook door het gebrek aan kabels. De meegeleverde draadloze adapter zal moeten zorgen voor plug-and-play low latency gameplay. Ook zal de Frame standalone-gameplay ondersteunen en goed samenwerken met de Next-Gen controller.
Het korte antwoord: Geen idee! Het lange antwoord is dat de hardware vroeg in 2026 beschikbaar zal zijn. Echter weten we nog niets over wat het jou gaat kosten om dit trio in huis te halen en of er launch games bij gaan zitten. Half-Life 3, asjeblieft? Zodra wij meer weten over de Machine, controller en Frame, dan kan je dat uiteraard bij ons lezen!
Tagged as:
Console gaming pc steam controller Steam Deck steam frame steam machine Valve VR
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Joel Lemmrich 11 november 2025
Malvin Schuivens 28 oktober 2025
Malvin Schuivens 28 oktober 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment