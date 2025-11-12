Background

Octopath Traveler 0 krijgt story trailer en demo

12 november 2025

octopath traveler 0

Octopath Traveler 0 laat niet lang meer op zich wachten, op 4 december kan jij niet alleen aan de slag met de Nightreign DLC, maar ook met deze pixel RPG! Je kan vanaf vandaag de officiële demo downloaden op jouw console naar keuze!

Octopath Traveler 0 brengt meer keuzes naar de speler. Je eigen personage? Dat kan nu! Meer story keuzes? Ook aanwezig! Meer over die story zien we dan nu ook in de nieuwste trailer, die vandaag tijdens de State of Play geshowcased werd. Check die trailer hier beneden!

Octopath Traveler 0 verschijnt op 4 december 2025 voor Nintendo Switch en Switch 2, PS4 en PS5, Xbox Series X/S en op Steam! Welke versie ga jij spelen? Laat het ons weten!

